Une première mondiale : XCMG met en service une ligne de production de chargeurs à énergie nouvelle

XUZHOU, Chine, 27 décembre 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425, « XCMG ») a officiellement inauguré l'Institut de recherche sur les équipements de chargement XCMG (« l'Institut ») et mis en service la première ligne de production de chargeurs à énergie nouvelle au monde à Xuzhou, en Chine.

XCMG Commissions the World's First New Energy Loader Production Line

« L'Institut jouera un rôle essentiel dans la transformation et la modernisation de l'industrie axée sur le développement international, vert, intelligent, haut de gamme et orienté vers les services. Le but est de créer un écosystème d'innovation technologique tourné vers le marché et intégrant l'industrie, l'éducation et la recherche, de promouvoir des modèles de R&D positifs, originaux et pionniers, d'être à la pointe du marché en matière de technologie et de qualité et de promouvoir un développement industriel de haute qualité », a déclaré Yang Dongsheng, PDG et président de XCMG.

Suivant la tendance croissante du développement durable, le taux de pénétration des ventes de chargeuses à énergie nouvelle continue d'augmenter, passant de 1,8 % en février à 5,8 % en septembre en Chine ; le taux de pénétration actuel de XCMG a atteint 12,1 %.

Une ligne de production intelligente et respectueuse de l'environnement

La ligne de production de chargeurs pour les nouvelles énergies est conçue spécialement pour les modèles de nouvelles énergies et s'adapte aux mises à jour et itérations rapides des produits, jetant ainsi des bases solides pour la fabrication intelligente de produits d'équipement destinés aux nouvelles énergies.

Outre la production de véhicules à énergie nouvelle sans émissions, la gamme de produits utilise également de l'énergie propre tout au long du processus de fabrication afin d'éliminer les émissions industrielles. La distribution et le transfert des matériaux sont réalisés à l'aide d'équipements motorisés, notamment des AGV et des chariots élévateurs électriques, avec des niveaux d'automatisation élevés et une faible consommation d'énergie. Depuis les équipements, les transferts et les outils jusqu'aux produits, l'ensemble de l'assemblage des nouvelles énergies est entièrement vert, sans aucune pollution et avec des émissions de carbone proches de zéro.

La ligne de production réduit considérablement les émissions des champs d'application I, II et III – chaque nouveau chargeur énergétique a une durée de travail moyenne de 3 000 heures, ce qui réduit les émissions de carbone de 32,3 tonnes et les émissions de CO₂ de 118,35 tonnes par an.

À l'heure actuelle, près de 1 500 chargeuses XCMG à énergie nouvelle sont en service, ce qui permet de réduire les émissions annuelles de carbone de 48 400 tonnes et les émissions de CO₂ de 177 500 tonnes. On estime que d'ici 2025, le volume annuel des ventes de chargeuses électriques XCMG atteindra 5 000 unités, contribuant ainsi à réduire les émissions de CO₂ de 592 000 tonnes par an.

En 2010, XCMG a lancé le premier chargeur GNL au monde, ce qui lui a permis d'asseoir sa position de leader dans le secteur des chargeurs pour les nouvelles énergies. Aujourd'hui, un portefeuille complet de produits électriques purs, de produits à hydrogène et de produits hybrides à base de nouvelles énergies s'est développé, associé à des applications de technologies intelligentes telles que le contrôle à distance et l'exploitation sans pilote.