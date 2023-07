XCMG Machinery noue des alliances stratégiques avec IBM et SAP pour favoriser la transformation numérique et intelligente à l'échelle mondiale et stimuler la croissance des activités internationales

XUZHOU, Chine, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) a récemment officiellement signé un accord de coopération stratégique à long terme avec IBM et un protocole de coopération stratégique avec SAP pour faire progresser la transformation intelligente et numérique du groupe afin de renforcer ses avantages concurrentiels sur le marché mondial et de bâtir une entreprise de classe mondiale.

XCMG Machinery Forms Strategic Alliances with IBM and SAP to Foster Global Digital and Intelligent Transformation and Drive International Business Growth. image_2

Les partenariats avec SAP et IBM alimenteront les efforts de XCMG pour promouvoir la transformation et la mise à niveau des stratégies pour une entreprise « haut de gamme, intelligente, verte, axée sur les services et la mondialisation ».

« La transformation intelligente et numérique est le moteur de la prochaine révolution technologique et de l'évolution de l'industrie ; elle stimule l'innovation des modèles commerciaux et constitue un choix stratégique pour atteindre un développement de haute qualité, a déclaré Yang Dongsheng, président de XCMG. XCMG est enthousiaste de s'associer à IBM, un fournisseur de services de transformation numérique de premier plan doté de capacités et de solutions de bout en bout, et à SAP, un expert mondial en optimisation des opérations et de la gestion grâce à des technologies numériques de pointe et à une profonde expérience dans l'industrie, alors que nous atteignons nos objectifs de développement, que nous bâtissons un système industriel moderne et que atteignons le sommet de l'industrie. »

Mettant à profit les technologies, les capacités et les expériences uniques d'IBM pour accélérer la transformation intelligente et numérique, XCMG et IBM coopéreront dans les domaines de la R&D et de l'innovation, de la chaîne d'approvisionnement, de la fabrication et de la qualité, du marketing et du service, des finances et des ressources humaines, ainsi que dans les domaines de gouvernance tels que la gestion d'entreprise, le développement international, l'exploitation, la gestion des processus, la gouvernance fondée sur les données et la plateforme numérique.

Li Yujing, associé principal et directeur général des services de transformation des entreprises chez IBM Consulting Grande Chine, a noté que XCMG n'est pas seulement un leader dans l'industrie des engins de construction en Chine, il est également une référence pour l'innovation scientifique et technologique en Chine, et le développement de qualité. IBM est très fier de devenir un partenaire à long terme de XCMG et de soutenir les impératifs stratégiques de XCMG, grâce à l'expertise d'IBM en matière de transformation numérique et à son expérience dans l'industrie des engins de construction.

XCMG a obtenu des résultats révolutionnaires dans la construction d'informations qui ont facilité la transformation industrielle de XCMG et le développement de haute qualité au cours des 15 ans de partenariat durable avec SAP depuis 2008, davantage élargi par l'accord de coopération « Industry 4.0 » signé en 2015. Au cours des 15 dernières années. La nouvelle collaboration stratégique sera essentielle au programme de transformation intelligente et numérique de XCMG afin de permettre l'optimisation des processus et la réforme de la gestion. SAP apportera ses technologies numériques et son expérience industrielle pour optimiser les opérations de XCMG dans les domaines du marketing et des services mondiaux, des chaînes d'approvisionnement résilientes et de la fabrication intelligente, des opérations financières mondiales intelligentes, des ressources humaines mondiales, de la gouvernance des données et du développement durable.

« XCMG est un client de longue date de SAP, et nous avons établi une solide base de coopération. Nous sommes très heureux d'approfondir notre partenariat. SAP mobilisera pleinement ses ressources mondiales et fournira des solutions innovantes et des pratiques éprouvées pour soutenir la transformation intelligente et numérique de XCMG et l'aider à devenir une entreprise chinoise pilote centrée sur les données, connectée et verte », a déclaré Huang Chenhong, vice-président exécutif mondial de SAP et président de SAP Grande Chine.

