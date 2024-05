XCMG Machinery prezentuje ekologiczne i inteligentne urządzenia nowej generacji podczas wydarzenia w Xuzhou z udziałem 1200 zaproszonych gości z ponad 60 krajów i regionów

XUZHOU, Chiny, 31 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- W ośrodku, gdzie odbywają się kompleksowe testy urządzeń firmy w Jia Wang, Xuzhou, Chiny, spółka XCMG Machinery (SHE:000425, „XCMG") zaprezentowała swoje najnowsze osiągnięcia obejmujące ponad 200 produktów w 12 kategoriach, w tym ekologiczne, wszechstronne i inteligentne maszyny budowlane. Na wydarzeniu pokazano innowacyjne rozwiązania oparte o nowe źródła energii, w tym flagowe modele, takie jak podnośnik XE1200GM i ładowacz elektryczny XC968-EV. Udział w pokazach wzięło 1200 zaproszonych na VI Festiwal Konsumenta gości z ponad 60 krajów i regionów.

Spółka pokazała mocną linię maszyn zaprojektowanych w taki sposób, aby spełnić współczesne potrzeby budowlane z jednoczesnym stawianiem na zrównoważony rozwój. Maszyny te stanowią istotny krok w kierunku obniżenia śladu węglowego w przemyśle ciężkim.

Demonstracja obejmowała skuteczne łączne zastosowanie buldożerów D360 z buldożerami D200H o dużej mocy do szybkiego układania materiału i wyrównywania dróg. Pokaz uzupełniono prezentacją izotermicznych pojazdów dostawczych, które zapewniają wysokiej jakości układanie nawierzchni asfaltowych poprzez utrzymywanie temperatury w transporcie. Dodatkowo do zagęszczania zastosowano bezzałogowe walce drogowe, co pokazuje osiągnięcia XCMG w dziedzinie inteligentnych cyfrowych technologii budowlanych.

Na całym obszarze demonstracji o powierzchni 7 tys. m2 firma XCMG zaprezentowała szeroką ofertę maszyn, w tym: żurawie, koparki, maszyny drogowe, ładowarki, maszyny komunalne i podesty robocze.

Żurawie: Ważnym punktem był pierwszy na świecie hybrydowy żuraw dźwigowy na każdy teren posiadający certyfikaty CE i WVTA - XCA60 EV, który oferuje tryby plug-in, czysto elektryczny i hybrydowy, co znacząco obniża koszty eksploatacji o 40%. XLC220-E, największy elektryczny żuraw gąsienicowy w Chinach, może udźwignąć nawet do 220 ton ładunku. Przy zaledwie 2 godzinach ładowania prądem stałym, maszyna może przenosić ładunki w sposób stabilny przez 8 godzin, co pozwala na istotne oszczędności paliwa.

Sprzęt do wykopów: Firma XCMG zaprezentowała czołową linię sześciu kategorii maszyn do wykopów dla branży leśnictwa i pozyskiwania drewna, przenoszenia materiałów, utrzymania torów, pogłębiania zbiorników wodnych itp., oferując globalnym klientom jedno rozwiązanie do wielu zastosowań z możliwością dostosowania do konkretnych potrzeb.

Maszyny drogowe: Premiera nowych produktów w pięciu kluczowych obszarach obejmuje nową generację serii buldożerów, kompletnych urządzeń drogowych serii 5, cyfrowe i inteligentne technologie, maszyny budowlane oparte o nowe źródła energii i kompletny zestaw maszyn do górnictwa i budowy dróg.

Ładowarki: XCMG wprowadza zupełnie nowe elektryczne ładowarki kołowe, ładowarki ze skrętem poślizgowym, koparko-ładowarki i ładowarki kopalniane. Nowo wprowadzona ładowarka hybrydowa oszczędza średnio ponad 35% paliwa w porównaniu do konwencjonalnych ładowarek na paliwo. Największa w Chinach ładowarka z napędem elektrycznym obniża zużycie paliwa o 25% i zwiększa wydajność pracy o 20% w porównaniu z ładowarkami z napędem hydraulicznym, co sprawia, że doskonale nadaje się do pracy z wywrotkami kopalnianymi o masie 120-180 ton w kopalniach odkrywkowych.

Wiertnice: XCMG wprowadził wiertnicę obrotową z trzema trybami pracy: hybrydowym, plug-in i w pełni elektrycznym. Kluczowym punktem premiery jest pierwsza w globalnej branży elektryczno-hydrauliczna technologia podwójnego napędu obrotowego.

Urządzenia do przenoszenia materiałów na wysokości: Po raz pierwszy firma XCMG wprowadziła sześć głównych modeli wózków widłowych teleskopowych z wysięgnikiem, zwiększając liczbę oferowanych użytkownikom elementów osprzętu do 30. Cały osprzęt pozwala na szybką wymianę, co zwiększa wszechstronność pojedynczej maszyny.

