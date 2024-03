XCMG Machinery remporte le German Design Award 2024 pour ses campagnes et publicités intégrées exceptionnelles

FRANCFORT, Allemagne, 30 mars 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425, « XCMG ») est fière d'annoncer son récent triomphe aux German Design Awards 2024, où elle a reçu le prix de la meilleure conception de communication dans le domaine des campagnes intégrées et de la publicité pour son concept innovant de « cadeau culturel ». Cette récompense souligne l'engagement de XCMG d'allier la culture industrielle à une signification contemporaine riche, établissant davantage sa position en tant que leader dans le développement durable au sein de l'industrie.

Le design primé comprend une collection d'articles d'inspiration culturelle, notamment des services à thé, des cartes à jouer, des lampes décoratives, des clés USB, des tasses isothermes et des sacs à dos d'affaires. Chaque article est méticuleusement fabriqué selon des principes écologiques et à faibles émissions de carbone, de la conception à la production. Le design s'inspire des peintures en relief sur pierre de la dynastie Han, intégrant ingénieusement des composants d'équipements techniques à des éléments traditionnels Han pour créer une composition visuelle inédite qui fait le lien entre la fabrication moderne et la culture chinoise ancestrale.

Cette reconnaissance par le German National Design Award marque une autre étape importante pour XCMG après sa victoire au prix « Red Dot Winner 2023 » en Allemagne, en juillet dernier. Le German Design Award est l'une des distinctions les plus compétitives et influentes au monde dans les secteurs du design contemporain. Il célèbre les conceptions révolutionnaires qui définissent de nouvelles orientations dans le monde du design.

Le thème central de la candidature gagnante de XCMG s'articule autour de « l'enracinement dans la culture et l'innovation », présentant des scènes où la fabrication d'équipements modernes croise l'esthétique de la dynastie Han. Cette approche rend non seulement hommage à la culture millénaire des Han – un joyau brillant de la civilisation chinoise – mais souligne également les profondes racines historiques de Xuzhou en tant que berceau du patrimoine culturel des Han.

Ville emblématique riche de deux mille ans d'histoire et de profondeur culturelle, Xuzhou est une source d'inspiration inépuisable pour la créativité qui transparaît dans cette réalisation de renommée internationale. Grâce à ces efforts, XCMG continue de favoriser le développement durable de l'industrie tout en promouvant le patrimoine culturel chinois sur la scène mondiale.