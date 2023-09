XCMG Machinery s'engage à améliorer le développement de l'Afrique dans le domaine du bien-être public et de la formation continue des talents

XCMG lance la phase IV du projet de caves à eau en Afrique, qui fournit de l'eau à 40 ménages d'agriculteurs souffrant d'une grave sécheresse en Éthiopie

XCMG collabore avec AVIC International Holding Corporation pour soutenir le développement des talents techniques locaux, en proposant 12 filières pour former 3 000 étudiants à temps plein et 3 600 étudiants à court terme chaque année

AMHARA, Éthiopie, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) a donné le coup d'envoi de la quatrième phase de son projet de caves à eau en Afrique (le « projet ») dans le district de Minjar Shenkora, dans la région d'Amhara, en Éthiopie. Ce projet prévoit la construction de 40 caves à eau en surface pour 40 ménages d'agriculteurs touchés par une grave sécheresse, ce qui leur permettra d'avoir accès à de l'eau propre pour la consommation et l'irrigation.

Le projet, qui s'inscrit dans le cadre du sixième objectif de développement durable, à savoir assurer l'accès de tous à l'eau potable et à l'assainissement, et bénéficier à un plus grand nombre de personnes dans le besoin, fait partie de la campagne mondiale d'aide sociale de XCMG intitulée « Help with Love ». Il est lancé conjointement avec la Fondation chinoise pour le développement rural (CFRD). Depuis 2016, le projet a permis de construire 121 caves à eau familiales en Éthiopie, qui bénéficient à 9 719 personnes.

Déterminée à assumer ses responsabilités sociales et à favoriser le développement durable dans les domaines du soutien aux infrastructures mondiales, de la promotion de l'emploi local, du sauvetage et de la reconstruction en cas de catastrophe ou de crise, ainsi que de l'éducation et du bien-être, XCMG s'engage activement dans la protection des droits et des intérêts, la conservation de l'environnement, le bien-être public, la réduction ciblée de la pauvreté, et bien plus, afin de bâtir un avenir meilleur pour tous.

Au Gabon, en tant que partenaire stratégique clé d'AVIC International Holding Corporation (AVIC INTL), XCMG propose 12 filières pour former 3 000 étudiants à temps plein et 3 600 étudiants à court terme chaque année. L'école technique supérieure de XCMG s'engage pleinement dans la mise en place du programme d'études, des postes de travail pour les stagiaires, du développement du corps enseignant, etc. afin de promouvoir le développement des compétences et des carrières des talents techniques locaux.

Dotés de compétences complètes en matière d'enseignement, de développement professionnel et de pratiques d'entreprise, les enseignants du collège de techniciens de XCMG ont mis au point un modèle de formation des techniciens en machines de construction et fourni des matériels de formation basés sur des applications pratiques et une étude approfondie des technologies d'exploitation, de maintenance et de réparation de 22 produits et de neuf modèles. Les supports de formation ont été traduits en français et sont utilisés dans les centres de formation.

En outre, le programme mondial d'excellence des opérateurs de XCMG a achevé huit périodes de formation à l'étranger, qui ont permis à près de 200 personnes dans 19 pays de se perfectionner dans le domaine de la construction.

