XCMG muestra las soluciones de transporte sostenibles de China en la UN Conference

La cabina inteligente 5G de XCMG atrajo la atención en la conferencia gracias a la experiencia interactiva que permite a los visitantes controlar de forma remota la apisonadora no tripulada de XCMG en Xuzhou a través de un visor de realidad virtual en tiempo real.

"El visor de realidad virtual puede ayudar al operador a monitorear el entorno circundante y los datos relacionados con la calidad del vehículo y la construcción, ofreciendo una solución inteligente en áreas no aptas para operación manual, gran altitud y clima extremo", indicó Lu Chuan, director general de XCMG. "Adhiriéndose a una estrategia de desarrollo impulsada por la innovación, XCMG persiste en servir a la construcción global ya los clientes con los mejores productos y servicios".

Gracias a su naturaleza relativamente cerrada y solitaria, la maquinaria vial puede ser el primer sector en la industria de maquinaria de construcción en lograr operaciones no tripuladas a gran escala, explicó Cui Jisheng, gerente general de XCMG Road Machinery. Y con el desarrollo continuo de la tecnología de la información y la inteligencia artificial, la construcción no tripulada estandarizada ya no está fuera de su alcance. XCMG ya cuenta con la flota de construcción de carreteras no tripulada a mayor escala del mundo, y ha completado varios proyectos, incluyendo el mantenimiento de la autopista Shanghai-Nanjing.

XCMG Road Machinery ha participado en muchos proyectos importantes de construcción de carreteras en el país y en el extranjero que batieron récords, incluida la autopista Qinghai-Tibet a una altitud de 4.500 metros, la autopista del desierto más larga del mundo, la autopista Pekín-Xinjiang, el puente más alto del mundo, el puente Beipanjiang, además de la autopista de Nairobi en Kenia, el aeropuerto internacional de Hoima en Uganda, la refinería de petróleo más grande de África Dangote Refinery en Nigeria y más.

"Desde la gestión de la cadena de suministro, el diseño y la I+D, la fabricación hasta la remanufactura a lo largo de toda la cadena de valor, XCMG ha ajustado la estructura, optimizado los enlaces, ha conservado la energía y ha reducido las emisiones. La operación de XCMG siempre se ha centrado en el desarrollo verde y sostenible, y hemos trascendido la tradición de las ganancias como el único objetivo de la operación comercial ", indicó Wang Min, presidente y consejero delegado de XCMG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662656/XCMG.jpg

