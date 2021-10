XCMG expose les solutions intelligentes de transport durable de la Chine à la conférence de l'ONU

La cabine intelligente 5G de XCMG a attiré une grande attention lors de la conférence avec l'expérience interactive permettant aux visiteurs de contrôler à distance le rouleau compresseur sans conducteur de XCMG à Xuzhou grâce à un casque RV en temps réel.

« Le casque RV peut aider l'opérateur à surveiller le milieu environnant et les données connexes sur le véhicule et la qualité de la construction, offrant ainsi une solution intelligente dans les zones inadaptées aux opérations manuelles, à la haute altitude et au climat extrême » a déclaré Lu Chuan, président de XCMG. « Adhérant à une stratégie de développement axée sur l'innovation, XCMG persiste à servir la construction mondiale et les clients avec les meilleurs produits et services. »

En raison de leur nature relativement fermée et solitaire, les engins routiers pourraient être le premier secteur de l'industrie des machines de construction à réaliser des opérations sans personnel à grande échelle, a expliqué Cui Jisheng, directeur général de XCMG Road Machinery. Et avec le développement continu des technologies de l'information et de l'IA, la construction standardisée sans personnel n'est plus hors de portée. XCMG dispose désormais de la plus grande flotte de véhicules de construction routière sans conducteur au monde et a mené à bien plusieurs projets, notamment l'entretien de l'autoroute Shanghai-Nanjing.

Les engins routiers XCMG ont participé à de nombreux projets de construction de routes qui ont battu des records dans le pays et à l'étranger, notamment l'autoroute Qinghai-Tibet à 4 500 mètres d'altitude, la plus longue autoroute du monde dans le désert, l'autoroute Beijing-Xinjiang, le plus haut pont du monde, le pont Beipanjiang, ainsi que l'autoroute de Nairobi au Kenya, l'aéroport international de Hoima en Ouganda, la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique, la raffinerie Dangote au Nigeria, etc.

« De la gestion de la chaîne d'approvisionnement, de la conception et de la R&D, de la fabrication à la refabrication tout au long de la chaîne de valeur, XCMG a ajusté la structure, optimisé les liens, conservé l'énergie et réduit les émissions. Le fonctionnement de XCMG a toujours été centré sur le développement vert et durable, et nous avons transcendé la tradition du profit comme seul objectif pour le fonctionnement de l'entreprise » a déclaré Wang Min, président et PDG de XCMG.

