XCMG, nomeada como uma das 500 marcas mais influentes do mundo, compartilha a sua experiência de recuperação verde

"Temos o privilégio de sermos reconhecidos como uma marca influente nesse momento em que as pessoas estão julgando uma marca mais pela sua sustentabilidade e capacidade de fazer mudanças", disse Yang Dongsheng, gerente geral da XCMG Machinery. "A pandemia de COVID-19 trouxe mais desafios para as marcas converterem esses valores em sua estratégia fundamental. Esperamos aproveitar esta oportunidade para compartilhar nossa experiência de recuperação verde com nossos parceiros industriais e outras marcas em todo o mundo."

A XCMG está assumindo a inovação e a sustentabilidade como sua principal estratégia de desenvolvimento e posiciona o conceito de desenvolvimento sustentável em todos os componentes de sua cadeia de produção.

A empresa está seguindo um caminho de desenvolvimento "Progressista e Sustentável" para desenvolver produtos verdes, ajudando os clientes a economizarem energia e reduzirem emissões. Em 2009, a introdução de sua tecnologia LNG foi aplicada em toda a linha de produtos de energia verde, desde as máquinas de construção até caminhões pesados, como a sua escavadeira híbrida XE215HB que chega a economizar energia a uma taxa superior a 25%.

A estratégia tem sido comprovada por seus parceiros e clientes. Na Cúpula Global das 50 Máquinas de Construção Top de 2020, os guindastes móveis da XCMG ganharam o primeiro lugar na lista dos 10 principais fabricantes globais de guindastes móveis de 2020. Além disso, a XCMG está investindo mais em fabricação inteligente e verde. A empresa deixou de usar materiais e técnicas de processamento que poderiam poluir o meio ambiente e colocar a saúde em perigo. Ela investiu mais de 250 milhões de yuans (US$ 38,1 milhões) em tratamento da poluição, bem como em testes de energia e fonte de água, incluindo um investimento de 72 milhões de yuans (US$ 10,9 milhões) no processo de soldagem verde.

A XCMG investiu também 1,5 bilhão de yuans (US$ 228,9 milhões) para estabelecer uma fábrica de usinagem de precisão de grande escala que utiliza um sistema de fabricação verde de classe mundial com zero emissões de poluentes sólidos.

