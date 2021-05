XCMG ocupa o 3º lugar global na Yellow Table de 2021 da KHL pela primeira vez

Em 2020, a receita total das empresas chinesas registrou um crescimento significativo, contribuindo com US$ 191,5 bilhões para as vendas mundiais de OEM, que representaram mais de 20% pela primeira vez, com a China superando os Estados Unidos como a potência de fabricação de equipamentos de construção número um do mundo.

"Embora o 'mercado de grande escala' da China tenha trazido grandes oportunidades de desenvolvimento para o setor chinês de maquinários de construção, no longo prazo, a integração da China no mercado global é uma tendência irreversível. À medida que a China continue a fortalecer sua posição no âmbito econômico mundial, nosso setor de fabricação de equipamentos terá um crescimento significativo em escala mundial", disse Wang Min, presidente e CEO da XCMG.

Os fabricantes de maquinários de construção da China alcançaram grandes avanços em inovações tecnológicas e de produtos, com produtos de equipamentos inteligentes, em grande escala e de ponta que surgem um após o outro, não apenas liderando as tendências em todo o setor de construção chinês e global, como também servindo como forças principais em muitos projetos de construção chave. Essa crescente competitividade dos produtos está permitindo que os equipamentos de construção da China substituam os produtos importados em todas as áreas.

Tecnologia de ponta, exploração contínua

Os principais produtos de guindastes e escavadeiras da XCMG estão vendendo fortemente no mercado internacional. Foram vendidas dezenas de unidades do guindaste todo terreno (all terrain) de 1.600 toneladas, e os produtos de grande tonelagem estão especialmente escassos. O mais recente layout de maquinário portuário da XCMG está acelerando o desenvolvimento do mercado, enquanto uma série de projetos industriais e de novas infraestruturas, como fundição de precisão, válvulas hidráulicas de ponta, maquinário de concreto e maquinário de manutenção estão sendo realizados sucessivamente.

O sistema de P&D colaborativo global da XCMG conquistou tecnologias-chave para contribuir com muitas "inovações", o maior guindaste sobre esteiras do mundo, XGC88000, a escavadeira hidráulica "gigante da mineração" de 700 toneladas, a pá carregadeira ultra-classe XC9350, bem como mais de cem unidades dos principais equipamentos.

Para abraçar a era digital e melhor atender aos clientes, a XCMG promoveu a transformação e a atualização digital, inteligente e não tripulada. Ela lançou o principal produto digital XCMG-Global Service System (X-GSS) para oferecer suporte de manutenção preciso, com valor agregado e satisfatório para os clientes globais.

Até o momento, a XCMG possui mais de 7.500 patentes autorizadas, mais de 1.700 patentes de invenção e 81 patentes internacionais PCT e estabeleceu quatro normas internacionais.

Promoção de benefícios mútuos em toda a cadeia do setor

Graças ao forte e eficiente controle do governo chinês sobre a pandemia da COVID-19 e à rápida recuperação da economia do país, o setor chinês de maquinários de construção teve um desempenho superior no mercado global.

Durante o o início do surto da COVID-19 em 2020, a XCMG liderou a retomada da produção a montante e a jusante da cadeia industrial para garantir a entrega de produtos em tempo hábil. A empresa otimizou a cadeia industrial para atrair um grande número de empresas para fazer parte da cadeia de suprimentos e do sistema de mercado.

A XCMG sempre segue o valor "quatro-em-um" com fornecedores, distribuidores e clientes, trabalhando de mãos dadas para promover P&D de produtos, inovação tecnológica, melhoria da produção e muito mais para alcançar benefícios mútuos para todas as partes. A empresa levou mais de 60 empresas e instituições de pesquisa a estabelecer a primeira aliança estratégica de inovação tecnológica industrial no setor de maquinários de construção. A Plataforma de Internet Industrial "Hanyun" conecta atualmente mais de 800.000 unidades de equipamentos, gerenciando ativos que totalizam US$ 93,25 bilhões, e abrange mais de 20 países ao longo da iniciativa "Belt and Road" (Cinturão e Rota).

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional de fabricação de maquinários pesados com uma história de 78 anos. Atualmente ocupa o quarto lugar no setor mundial de maquinários de construção. A empresa exporta para mais de 187 países e regiões em todo o mundo.

Para mais informações, acesse: www.xcmg.com ou as páginas da XCMG no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1508716/XCMG_Makes_Global_Top_Three_KHL_s_Yellow_Table_2021_First.jpg

FONTE XCMG

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG