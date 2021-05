XCMG schafft es zum ersten Mal in die globalen Top drei der KHL-Tabelle 2021

„Obwohl Chinas ‚Super-Großmarkt' der chinesischen Baumaschinenindustrie enorme Entwicklungschancen gebracht hat, ist die Integration Chinas in den Weltmarkt auf lange Sicht ein unumkehrbarer Trend. Da China seine Position in der globalen Wirtschaftsarena weiter stärkt, wird unsere Ausrüstungsindustrie ein bedeutendes Wachstum auf globaler Ebene erleben", sagte Wang Min, Vorsitzender und CEO von XCMG.

Chinas Baumaschinenhersteller haben große Durchbrüche bei Produkt- und Technologieinnovationen erzielt, mit hochwertigen, großen und intelligenten Ausrüstungsprodukten, die eine nach der anderen aus dem Boden schießen - und nicht nur die Trends in der gesamten chinesischen und globalen Bauindustrie anführen, sondern auch bei vielen wichtigen Bauprojekten eine tragende Rolle spielen. Diese wachsende Produktwettbewerbsfähigkeit ermöglicht es chinesischen Baumaschinen, importierte Produkte auf breiter Front zu ersetzen.

Führende Technologie, laufende Erforschung

Die führenden Kran- und Baggerprodukte von XCMG finden auf dem internationalen Markt reißenden Absatz. Vom 1.600-Tonnen-All-Terrain-Kran hat das Unternehmen einige Dutzend Einheiten verkauft, und vor allem Produkte mit großen Tonnagen sind Mangelware. XCMGs neuestes Layout von Hafenmaschinen beschleunigt die Marktentwicklung, während eine Reihe von industriellen und neuen Infrastrukturprojekten wie Präzisionsguss, High-End-Hydraulikventile, Betonmaschinen und Wartungsmaschinen sukzessive durchgeführt werden.

XCMGs global kooperierendes F&E-System hat Schlüsseltechnologien erobert und viele „Premieren" beigesteuert - den weltgrößten Raupenkran XGC88000, den „Bergbau-Giganten" 700-Tonnen-Hydraulikbagger, den Radlader XC9350 der Ultraklasse sowie mehr als 100 Einheiten von Großgeräten.

Um das digitale Zeitalter zu meistern und Kunden besser zu bedienen, hat XCMG die digitale, intelligente und unbemannte Transformation und Aufrüstung gefördert. Das Unternehmen hat das digitale Schlüsselprodukt XCMG-Global Service System (X-GSS) auf den Markt gebracht, um den globalen Kunden einen präzisen, wertschöpfenden und zufriedenstellenden Wartungssupport zu bieten.

Zurzeit besitzt XCMG mehr als 7.500 autorisierte Patente, mehr als 1.700 Erfindungspatente und 81 internationale PCT-Patente und hat vier internationale Standards gesetzt.

Förderung des gegenseitigen Nutzens über die gesamte Industriekette

Dank der starken und effizienten Kontrolle der chinesischen Regierung über die COVID-19-Pandemie und der schnellen Erholung der Wirtschaft des Landes hat sich die chinesische Baumaschinenindustrie auf dem Weltmarkt hervorragend entwickelt.

Während des frühen COVID-19-Ausbruchs im Jahr 2020 hat XCMG die Wiederaufnahme der Produktion im vor- und nachgelagerten Bereich der Industriekette angeführt, um die rechtzeitige Lieferung von Produkten zu gewährleisten. Es hat die industrielle Kette optimiert, um eine große Anzahl von Unternehmen anzuziehen, die Teil der Lieferkette und des Marktsystems sind.

XCMG hält sich immer an den „Vier-in-einem"-Wert mit Lieferanten, Händlern und Kunden und arbeitet Hand in Hand, um Produkt-F&E, technologische Innovation, Produktionsverbesserung und mehr zu fördern, um gegenseitigen Nutzen für alle Parteien zu erreichen. Sie hat mehr als 60 Unternehmen und Forschungseinrichtungen dazu gebracht, die erste strategische Allianz für industrielle Technologieinnovation in der Baumaschinenindustrie zu gründen. Die „Hanyun"-Industrial-Internet-Plattform verbindet mittlerweile mehr als 800.000 Geräte, verwaltet Werte in Höhe von 93,25 Milliarden US-Dollar und deckt mehr als 20 Länder entlang der „Belt and Road"-Initiative ab.

Informationen zu XCMG

XCMG ist ein multinationales Schwermaschinenbauunternehmen mit einer 78-jährigen Geschichte. Sie steht derzeit an vierter Stelle in der weltweiten Baumaschinenindustrie. Das Unternehmen exportiert in über 187 Länder und Regionen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.xcmg.com, oder auf den XCMG-Seiten auf Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1508685/XCMG_Makes_Global_Top_Three_KHL_s_Yellow_Table_2021_First.jpg

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG