XCMG поставил 100 колесных погрузчиков LW500FN странам «Одного пояса и одного пути» в ЮВА

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XCMG

May 26, 2021, 08:47 ET

XCMG выполняет суперзаказ на поставку 100 колесных погрузчиков LW500FN в страны Юго-Восточной Азии, участвующие в проекте «Один пояс и один путь»

СЮЙЧЖОУ (Китай), 26 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Ведущий китайский производитель тяжелого машинного оборудования XCMG (SHE:000425) к концу апреля отправил в страны Юго-Восточной Азии более 100 колесных погрузчиков LW500FN для содействия в строительстве зерновых элеваторов в различных местах региона.

XCMG Delivers Super Order of 100 Units of LW500FN Wheel Loaders to BRI Countries in Southeast Asia.
XCMG Delivers Super Order of 100 Units of LW500FN Wheel Loaders to BRI Countries in Southeast Asia.

Колесный погрузчик LW500FN представляет собой 5-тонную модель, превосходящую аналоги за счет своей высокой производительности, длительного срока службы и конструкционной прочности. При эксплуатации в различных рабочих режимах его режущее усилие составляет 15,8 т, а тяговое усилие — 15,6 т. Эта модель имеет радиус разгрузки 1274 мм для обеспечения достаточного пространства и колесную базу 2900 мм, гарантирующую надежность.

Модель LW500FN, рассчитанная на повышенные нагрузки и имеющая переднюю и заднюю полурамы с размещением коробчатого типа, эксплуатируется с рабочей скоростью 11,5 км/ч в сочетании с быстрой перекидкой грунта. Регулируемое и чувствительное к нагрузке рулевое управление с малым радиусом поворота обеспечивает универсальность и эффективность.

В качестве клиента выступает китайская компания, осуществляющая свою деятельность за рубежом, и XCMG с самого начала являлся ее фаворитом. Ранее эта компания уже закупала более 20 погрузчиков XCMG и высоко отзывалась об их качестве, эксплуатационных свойствах и экономичности.

«С точки зрения бизнеса основной целью наших клиентов является получение прибыли. Это означает делать больше за меньшие деньги, но, разумеется, не означает, что клиенты должны приносить в жертву качество оборудования. Напротив, зарубежные строительные проекты предъявляют более строгие требования к функциональным и эксплуатационным характеристикам машинного оборудования», — заявил председатель правления и генеральный директор XCMG Ван Минь (Wang Min).

Признание бренда XCMG со стороны клиентов обусловлено «передовым и устойчивым» качеством, а также комплексным обслуживанием, круглосуточной поддержкой, эффективным обеспечением запасными частями и выездными техническими специалистами, обеспечивающими подготовку операторов на местах.

Для решения проблем, связанных с жесткими окружающими условиями строительных объектов и серьезным износом деталей, компания XCMG произвела в индивидуальном порядке более 100 усиленных погрузчиков LW500FN с усовершенствованной функцией защиты шасси, обеспечивая комплексные решения на протяжении всего срока службы погрузчиков.

«Как ведущий китайский экспортер погрузчиков, компания XCMG продолжит лидировать на международном рынке, непрерывно совершенствуя свою продукцию и усиливая технологические преимущества, придерживаясь подхода к созданию ценности для клиентов, ориентированного на пользователей», — заявил г-н Ван.

Более подробная информация представлена на сайте www.xcmg.com, а также на страницах компании XCMG в социальных сетях FacebookTwitterYouTubeLinkedIn и Instagram.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1517850/1.jpg

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www.xcmg.com

SOURCE XCMG

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