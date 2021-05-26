XCMG поставил 100 колесных погрузчиков LW500FN странам «Одного пояса и одного пути» в ЮВА

Колесный погрузчик LW500FN представляет собой 5-тонную модель, превосходящую аналоги за счет своей высокой производительности, длительного срока службы и конструкционной прочности. При эксплуатации в различных рабочих режимах его режущее усилие составляет 15,8 т, а тяговое усилие — 15,6 т. Эта модель имеет радиус разгрузки 1274 мм для обеспечения достаточного пространства и колесную базу 2900 мм, гарантирующую надежность.

Модель LW500FN, рассчитанная на повышенные нагрузки и имеющая переднюю и заднюю полурамы с размещением коробчатого типа, эксплуатируется с рабочей скоростью 11,5 км/ч в сочетании с быстрой перекидкой грунта. Регулируемое и чувствительное к нагрузке рулевое управление с малым радиусом поворота обеспечивает универсальность и эффективность.

В качестве клиента выступает китайская компания, осуществляющая свою деятельность за рубежом, и XCMG с самого начала являлся ее фаворитом. Ранее эта компания уже закупала более 20 погрузчиков XCMG и высоко отзывалась об их качестве, эксплуатационных свойствах и экономичности.

«С точки зрения бизнеса основной целью наших клиентов является получение прибыли. Это означает делать больше за меньшие деньги, но, разумеется, не означает, что клиенты должны приносить в жертву качество оборудования. Напротив, зарубежные строительные проекты предъявляют более строгие требования к функциональным и эксплуатационным характеристикам машинного оборудования», — заявил председатель правления и генеральный директор XCMG Ван Минь (Wang Min).

Признание бренда XCMG со стороны клиентов обусловлено «передовым и устойчивым» качеством, а также комплексным обслуживанием, круглосуточной поддержкой, эффективным обеспечением запасными частями и выездными техническими специалистами, обеспечивающими подготовку операторов на местах.

Для решения проблем, связанных с жесткими окружающими условиями строительных объектов и серьезным износом деталей, компания XCMG произвела в индивидуальном порядке более 100 усиленных погрузчиков LW500FN с усовершенствованной функцией защиты шасси, обеспечивая комплексные решения на протяжении всего срока службы погрузчиков.

«Как ведущий китайский экспортер погрузчиков, компания XCMG продолжит лидировать на международном рынке, непрерывно совершенствуя свою продукцию и усиливая технологические преимущества, придерживаясь подхода к созданию ценности для клиентов, ориентированного на пользователей», — заявил г-н Ван.

Более подробная информация представлена на сайте www.xcmg.com, а также на страницах компании XCMG в социальных сетях Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1517850/1.jpg

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