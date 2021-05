XCMG dodala 100 ks kolových nakladačů LW500FN do zemí BRI v jihovýchodní Asii

SÜ-ČOU, Čína, 26. května 2021 /PRNewswire/ -- Přední čínský výrobce stavebních strojů XCMG (SHE:000425) odeslal koncem dubna do jihovýchodní Asie, do zemí, které se zapojili do projektu nové Hedvábné stezky (BRI), více než 100 kusů kolových nakladačů LW500FN, které mají pomoci při výstavbě obilných sil na různých místních trzích v regionu.