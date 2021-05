Spoločnosť XCMG dodáva do krajín BRI v juhovýchodnej Ázii super objednávku 100 jednotiek kolesových nakladačov LW500FN

XUZHOU, Čína, 26. mája 2021 /PRNewswire/ - Popredný čínsky výrobca stavebných strojov, spoločnosť XCMG (SHE: 000425), vyslala do konca apríla viac ako 100 kusov kolesových nakladačov LW500FN do juhovýchodnej Ázie na pomoc pri stavbe obilných síl na rôznych miestnych trhoch v regióne.