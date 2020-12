XCMG, qui a été désignée comme l'une des 500 marques les plus influentes au monde, partage son expérience de relance verte.

« Nous sommes privilégiés d'avoir été reconnus comme une marque influente à une époque où les gens évaluent davantage une marque par sa durabilité et sa capacité à favoriser le changement, a déclaré Yang Dongsheng, directeur général de XCMG Machinery. La pandémie de COVID-19 a compliqué la tâche des entreprises qui veulent convertir cette valeur en stratégie fondamentale, et nous souhaitons profiter de cette occasion pour partager notre expérience de relance verte avec nos partenaires de l'industrie et les autres marques à l'échelle mondiale. »

XCMG considère l'innovation et la durabilité comme des éléments essentiels de sa stratégie de développement et applique le concept de développement durable tout au long de sa chaîne de fabrication de produits.

L'entreprise emprunte une voie de développement « perfectionnée et durable » pour mettre au point des produits écologiques, aidant ses clients à consommer moins d'énergie et à réduire leurs émissions. En 2009, l'intégration de la technologie relative au gaz naturel liquéfié par l'entreprise a donné lieu à une couverture complète des gammes de produits utilisant les énergies vertes, des équipements de construction aux camions lourds, comme son excavatrice hybride XE215HB, qui permet de réaliser une économie d'énergie de plus de 25 %.

La stratégie a fait ses preuves auprès de ses partenaires et clients. Lors de l'édition 2020 du Global Top 50 Construction Machinery Summit, les grues mobiles de XCMG se sont classées au premier rang parmi les 10 principaux fabricants mondiaux de grues mobiles en 2020. En outre, XCMG investit davantage dans la fabrication intelligente et écologique. L'entreprise a cessé d'utiliser des matériaux et des techniques de transformation susceptibles de polluer l'environnement et de poser un risque pour la santé. Elle a investi plus de 250 millions de yuans (38,1 millions de dollars américains) dans le traitement des polluants et l'analyse des sources d'eau et d'énergie, y compris un investissement de 72 millions de yuans (10,9 millions de dollars américains) dans le processus de soudage écologique.

XCMG a également investi 1,5 milliard de yuans (228,9 millions de dollars américains) dans la création d'un atelier d'usinage de précision à grande échelle qui utilise une méthode de fabrication écologique de classe mondiale sans aucune émission de polluants solides.

