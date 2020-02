XCMG soutient la construction de plusieurs hôpitaux dans le cadre de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-2019)

Au 31 janvier, 83 produits XCMG au total étaient impliqués dans la construction des hôpitaux Huoshenshan et Leishenshan. Les entrepreneurs ont travaillé 24 heures sur 24 pour bâtir ces hôpitaux de campagne rudimentaires le plus rapidement et de la manière la plus sécurisée possible. Ces nouvelles installations disposeront de 2600 lits pour accueillir des patients dans un état grave ou critique.

« Construire un hôpital en 10 jours est un véritable défi pour les entreprises de machines de chantier en termes de capacité de coordination générale et de travail d'équipe. Le mérite de cet accomplissement record revient à chacun des individus qui ont tant donné à ce moment difficile », a déclaré Wang Min, président de XCMG.

Au cours de la construction de l'hôpital Huoshenshan, XCMG a suivi l'équipement de près par le biais de sa plateforme logicielle « Hanyun », cumulant plus de 2199 heures de travail au 3 février.

La plateforme « Hanyun » comprend un système de dépistage thermique destiné à prévenir et à contrôler l'épidémie ; ce système est capable de surveiller et de charger la température corporelle des passants au niveau des pôles de transport, des hôpitaux, des écoles et des entreprises afin de réduire les infections croisées et d'améliorer l'efficacité du dépistage.

Le 27 janvier, XCMG a, en sa qualité de société à la tête de l'Associação Brasileira De Empresas Chinesas (Association brésilienne des entreprises chinoises, ABEC), encouragé l'ensemble des sociétés membres à participer à la lutte contre l'épidémie. Le soir même, les collaborateurs de XCMG Brazil ont activement contribué à l'achat de 10 000 pièces d'équipement médical, dont des masques et des combinaisons de protection, qui ont été expédiées à Wuhan.

En parallèle, à Pékin, 24 produits XCMG ont commencé l'expansion et la rénovation de l'hôpital Xiaotangshan, auparavant utilisé pour la mise en quarantaine des patients atteints du SRAS.

En février, XCMG s'est également associée à la construction d'hôpitaux d'urgence à Xuzhou, Zhengzhou, Xi'an, Tientsin, Zhuhai, et dans d'autres villes.

Dans le but d'accroître encore son soutien, XCMG a annoncé une donation de 5,075 millions de yuans (726 338 USD) pour contribuer à la lutte contre l'épidémie. La société a également fait l'acquisition de plus de 1 200 000 pièces de matériel médical, dont des masques chirurgicaux, des respirateurs N95 et des combinaisons de protection, issues de 23 pays et régions du monde entier.

