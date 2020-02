XCMG unterstützt den Bau mehrerer Krankenhäuser vor dem Hintergrund des neuartigen Coronavirus (Covid-2019)-Ausbruchs

XUZHOU, China, 17. Februar 2020 /PRNewswire/ -- In Antwort auf den kürzlichen Ausbruch des neuartigen Coronavirus wurden über 329 XCMG (SZ:000425)-Produkte wie Kräne, Bagger, Straßenwalzen, Frontlader und Betonmaschinen versandt, um die Errichtung diverser Krankenhäuser und Notfallstationen in acht Städten über ganz China verteilt zu unterstützen. Hierzu zählen das Huoshenshan- sowie das Leishenshan-Krankenhaus in Wuhan, deren Bau am 3. bzw. am 6. Februar fertiggestellt wurde.