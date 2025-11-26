XD THERMAL erweitert industrielle Plattform zur Seitenkühlung von zylindrischen Zellpaketen

SUZHOU, China, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- XD Thermal Technology („XD THERMAL"), ein in China ansässiger Hersteller von Wärmemanagementlösungen, hat seine Seitenkühlungslösungen für zylindrische Cell-to-Pack-Akkupacks weiterentwickelt. Dank seiner großen Produktionskapazitäten und seiner Prozesskontrolle auf Automobilniveau positioniert sich das Unternehmen als wichtiger Zulieferer.

Serpentine Tube（Cooling Tube) Automated Visual Contour Inspection

Bei zylindrischen Akkus mit ultraschneller Ladefunktion besteht die Herausforderung in der Wärmeentwicklung bei hohen Stromstärken/Spannungen während des Ladens und Entladens mit hoher C-Rate. Das seitliche Flüssigkeitskühlungskonzept von XD THERMAL führt Serpentinenrohre entlang der Zellenseitenwand und vergrößert so die effektive Kontaktfläche im Vergleich zu unteren Kühlplatten. Die vergrößerte vertikale Kontaktfläche hat das Problem der Wärmegradienten in Z-Achsenrichtung gut gelöst und ermöglicht es schließlich jeder einzelnen Zelle, in einem wesentlich ausgeglicheneren Temperaturbereich zu bleiben, was als positiver Faktor für eine längere Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien angesehen wird.

XD THERMAL hat eine Produktfamilie von seitlich gekühlten Modulen und Packs entwickelt, die auf robusten Strukturen und zuverlässigen Qualitätssicherungsmethoden basieren. Die Kühlrohre sind so angeordnet, dass sie zu zylindrischen Zellenlayouts passen, und können flexibel mit verschiedenen Verteilern, Halterungen und Rohrleitungen kombiniert werden. Validierte Strömungswegstrukturen und interne Konstruktionsregeln sorgen dafür, dass die Wärmeübertragungsleistung vom Prototyp bis zur Serienfertigung vorhersehbar bleibt.

„Das plattformbasierte Design reduziert die Entwicklungskosten und -zeit und unterstützt die agile Entwicklung für unsere Kunden", fügte Guo, technischer Ingenieur bei XD THERMAL, hinzu. „Mit bewährten Lösungen für Rohrleitungsanschlüsse, elektrische Isolierung und geometrische Kombinationen haben wir zahlreichen Kunden dabei unterstützt, die Entwicklung von seitlich gekühlten Batterien reibungslos abzuschließen."

Im Jahr 2024 nahm XD THERMAL hochvolumige Serpentinenrohrlinien mit einer Tageskapazität von 30.000 Stück in Betrieb, die automatisiertes Formen, Schweißen, Reinigen und eine 100-prozentige Dichtheitsprüfung integrieren.

„Der Hochlauf und die Industrialisierung sind ebenso wichtig wie die Produktentwicklung", erklärte Sun, Head of Manufacturing Engineering bei XD THERMAL. „Wir bieten ein wiederholbares, skalierbares Produktionssystem mit einer bestätigten Entwicklungs-Roadmap und einem SOP-Zeitplan, wodurch wir über bewährte Fähigkeiten für die Produktionssteigerung und die Erweiterung der Fertigungslinie verfügen. In der Regel können die Produktionslinie und die Werkzeuge 6 bis 8 Wochen vor dem PPAP fertiggestellt werden."

Die Industrialisierungs- und Lieferkapazitäten von XD THERMAL wurden auch von Kunden auf Systemebene anerkannt. Im November 2025 hat OP Mobility, ein weltweit tätiger Tier-1-Automobilzulieferer, XD THERMAL offiziell als Lieferanten für Wärmemanagementkomponenten in seine Lieferkette aufgenommen.

Da zylindrische C2P-Packs in EV-Batterien und anderen Anwendungen rasch an Bedeutung gewinnen, erwartet XD THERMAL eine steigende Nachfrage nach Seitenkühlungslösungen. Diese Nachfrage wird von Zulieferern mit ausreichenden Kapazitäten, hochautomatisierten Fertigungslinien und ausgereiften Designplattformen bedient werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829630/Serpentine_Tube_Automated_Visual_Contour_Inspection.jpg