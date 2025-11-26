XD THERMAL étend sa plateforme industrielle de refroidissement latéral pour les packs de cellules cylindriques

SUZHOU, Chine, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- XD Thermal Technology (« XD THERMAL »), un fabricant de gestion thermique basé en Chine, a perfectionné ses solutions de refroidissement latéral pour les batteries Cell-to-Pack cylindriques. La capacité de production en série et le contrôle des processus de qualité automobile font de l'entreprise un fournisseur clé.

Serpentine Tube（Cooling Tube) Automated Visual Contour Inspection

Dans les batteries cylindriques à charge super rapide, le défi est l'accumulation de chaleur générée par le courant et la tension élevés lors de la charge et de la décharge avec un taux C élevé. Le concept de refroidissement liquide latéral de XD THERMAL fait passer les tubes en serpentin le long de la paroi de la cellule, augmentant ainsi la surface de contact effective par rapport aux plaques de refroidissement inférieures. La surface de contact verticale élargie a bien résolu le problème des gradients de chaleur dans la direction de l'axe Z et permet finalement à chaque cellule individuelle de rester dans une plage de température beaucoup plus équilibrée, ce qui est considéré comme un facteur positif pour prolonger la durée de vie des batteries Li-ion.

XD THERMAL a développé une plateforme de gamme de modules et de packs à refroidissement latéral construits autour de structures robustes et de méthodes d'assurance qualité fiables. Les tubes de refroidissement sont adaptés à la disposition des cellules cylindriques et peuvent être combinés de manière flexible avec différents collecteurs, supports et tuyauteries, tandis que les structures de flux validées et les règles de conception interne permettent de prévoir les performances de transfert de chaleur du prototype à la production de masse.

« La conception de la plateforme réduit les coûts et les délais de développement et favorise le développement agile pour nos clients », a ajouté Guo, ingénieur technique chez XD THERMAL. « Grâce à des solutions éprouvées en matière de raccords de tuyauterie, d'isolation électrique et de combinaisons géométriques, nous avons aidé de nombreux clients à mener à développer une batterie à refroidissement latéral. »

En 2024, XD THERMAL a mis en service des lignes de tubes serpentins à haut volume avec une capacité quotidienne de 30 000 pièces, intégrant le formage, le soudage, le nettoyage et les tests d'étanchéité à 100 % automatisés.

« La montée en puissance et l'industrialisation sont aussi importantes que le développement des produits », a déclaré M. Sun, responsable de l'ingénierie de fabrication chez XD THERMAL. « Nous fournissons un système de production reproductible et évolutif avec une feuille de route de développement confirmée et un calendrier de procédures opératoires normalisées, ce qui nous donne une capacité éprouvée de montée en puissance de la production et d'expansion de la ligne. Normalement, la préparation de la ligne de production et des outils peut être achevée 6 à 8 semaines avant le processus d'autorisation de production des pièces ».

Les capacités d'industrialisation et de livraison de XD THERMAL ont également été reconnues par des clients au niveau du système. En novembre 2025, OP Mobility, un fournisseur automobile mondial de premier rang, a officiellement nommé XD THERMAL fournisseur de composants de gestion thermique dans sa chaîne d'approvisionnement.

Les batteries C2P cylindriques gagnant rapidement du terrain pour les batteries des véhicules électriques et dans d'autres applications, XD THERMAL s'attend à une demande croissante de solutions de refroidissement latéral et cette demande sera captée par les fournisseurs disposant d'une grande capacité, de lignes hautement automatisées et de plates-formes de conception matures.

