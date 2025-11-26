XD THERMAL erweitert industrielle Seitenkühlungsplattform für zylindrische Zellpakete

SUZHOU, China, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- XD Thermal Technology („XD THERMAL"), ein in China ansässiger Hersteller von Wärmemanagementlösungen, hat seine Seitenkühlungslösungen für zylindrische Cell-to-Pack-Akkupacks weiterentwickelt. Dank seiner großen Produktionskapazitäten und seiner Prozesssteuerung in Automobilqualität positioniert sich das Unternehmen als wichtiger Zulieferer.

1

Bei superschnell ladbaren zylindrischen Akkus besteht die Herausforderung in der Wärmeentwicklung bei hohen Strömen/Spannungen beim Laden und Entladen mit hoher C-Rate. Das seitliche Flüssigkeitskühlungskonzept von XD THERMAL sieht Serpentinenrohre entlang der Seitenwände der Zellen vor, wodurch die effektive Kontaktfläche im Vergleich zu Boden-Kühlplatten vergrößert wird. Die vergrößerte vertikale Kontaktfläche löst das Problem der Wärmegradienten in Z-Achsenrichtung und ermöglicht es schließlich, dass jede einzelne Zelle in einem ausgeglichenen Temperaturbereich bleibt, was als positiver Faktor für eine längere Lebensdauer von Li-Ionen-Batterien angesehen wird.

XD THERMAL hat eine Produktfamilie von seitlich gekühlten Modulen und Packs entwickelt, die auf robusten Strukturen und zuverlässigen Qualitätssicherungsmethoden basieren. Die Kühlrohre sind auf die zylindrischen Zellenlayouts abgestimmt und können flexibel mit verschiedenen Verteilern, Halterungen und Rohrleitungen kombiniert werden, während validierte Strömungswegstrukturen und interne Konstruktionsregeln die Wärmeübertragungsleistung vom Prototyp bis zur Serienfertigung vorhersehbar halten.

„Das plattformbasierte Design reduziert die Entwicklungskosten und -zeit und unterstützt die agile Entwicklung für unsere Kunden", fügte Guo, technischer Ingenieur bei XD THERMAL, hinzu. „Mit bewährten Lösungen für Rohrleitungsanschlüsse, elektrische Isolierung und geometrische Kombinationen haben wir vielen Kunden geholfen, die Entwicklung von seitlich gekühlten Batterien reibungslos abzuschließen."

2024 nahm XD THERMAL eine Hochleistungs-Serpentinenrohrlinie mit einer Tageskapazität von 30.000 Stück in Betrieb, die automatisiertes Formen, Schweißen, Reinigen und 100-prozentige Dichtheitsprüfungen integriert. Die Schweißqualität wird durch eine 360-Grad-3D-Scan-Prüfung von Rohren, Verteilern und zugehörigen Komponenten kontrolliert, um die vollständige Schweißnahtabdeckung zu überprüfen.

„Die Produktionssteigerung und Industrialisierung sind genauso wichtig wie die Produktentwicklung", sagte Sun, Leiter der Fertigungstechnik bei XD THERMAL. „Wir bieten ein wiederholbares, skalierbares Produktionssystem mit einer bestätigten Entwicklungsroadmap und einem SOP-Zeitplan, wodurch wir über bewährte Fähigkeiten für die Produktionssteigerung und Linienerweiterung verfügen. Normalerweise können die Produktionslinie und die Werkzeuge 6 bis 8 Wochen vor PPAP fertiggestellt werden."

Die Industrialisierungs- und Lieferkapazitäten von XD THERMAL wurden auch von Kunden auf Systemebene anerkannt. Im November 2025 hat OP Mobility, ein globaler Tier-1-Automobilzulieferer, XD THERMAL offiziell als Lieferanten für Wärmemanagementkomponenten in seiner Lieferkette nominiert.

Da zylindrische C2P-Packs bei EV-Batterien und anderen Anwendungen rasch an Marktanteil gewinnen, erwartet XD THERMAL eine steigende Nachfrage nach Seitenkühlungslösungen, die von Lieferanten mit ausreichenden Kapazitäten, hochautomatisierten Linien und ausgereiften Designplattformen bedient werden wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829665/1.jpg