XD THERMAL étend sa plateforme industrielle de refroidissement latéral pour les packs de cellules cylindriques

SUZHOU, Chine, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- XD Thermal Technology (« XD THERMAL »), un fabricant de gestion thermique basé en Chine, a perfectionné ses solutions de refroidissement latéral pour les batteries cylindriques Cell-to-Pack (CTP - des cellules au pack batterie). La capacité de production à grande échelle et le contrôle des processus de qualité automobile font de l'entreprise un fournisseur clé.

Dans les batteries cylindriques à charge super rapide, le défi est l'accumulation de chaleur pendant le courant et la tension élevés lors de la charge et de la décharge avec un taux C élevé. Le concept de refroidissement liquide latéral de XD THERMAL fait passer les tubes en serpentin le long de la paroi de la cellule, augmentant ainsi la surface de contact effective par rapport aux plaques de refroidissement inférieures. La surface de contact verticale élargie a bien résolu le défi des gradients de chaleur dans la direction Z-axiale, et permet finalement à chaque cellule individuelle de rester dans une plage de température équilibrée, ce qui est considéré comme un facteur positif pour maintenir une durée de vie plus longue pour les batteries Li-ion.

XD THERMAL a développé une plateforme familiale de modules et de packs à refroidissement latéral construits autour de structures robustes et de méthodes d'assurance qualité fiables. Les tubes de refroidissement sont disposés pour correspondre aux agencements cylindriques des cellules et peuvent être combinés de manière flexible avec différents collecteurs, supports et conduites, tandis que les structures de flux validées et les règles de conception interne permettent de prévoir les performances de transfert de chaleur du prototype à la production de masse.

« La conception de la plateforme permet de réduire les coûts et les délais de développement et de favoriser le développement agile pour nos clients », a ajouté Guo, ingénieur technique chez XD THERMAL. « Grâce à des solutions éprouvées en matière de raccords de tuyauterie, d'isolation électrique et de combinaisons géométriques, nous avons aidé de nombreux clients à mener à bien le développement d'une batterie à refroidissement latéral. »

En 2024, XD THERMAL a mis en service des tubes de serpentin à haut volume avec une capacité quotidienne de 30 000 pièces, combinant formage, soudage et nettoyage automatisés ainsi qu'un contrôle d'étanchéité complet. La qualité des soudures est contrôlée par une inspection 3D à 360 degrés sur les tubes, collecteurs et composants connexes afin de vérifier la couverture complète de la soudure.

« L'accélération de la production et l'industrialisation comptent autant que le développement des produits », a déclaré M. Sun, responsable de l'ingénierie de fabrication chez XD THERMAL. « Nous fournissons un système de production reproductible et évolutif avec une feuille de route de développement confirmée et un calendrier de procédures opératoires normalisées, ce qui nous donne une capacité éprouvée de l'augmentation progressive de la production et l'expansion de la ligne de fabrication. Normalement, la préparation de la ligne de production et des outils peut être achevée six à huit semaines avant le PPAP. »

Les capacités d'industrialisation et de livraison de XD THERMAL ont également été reconnues par des clients au niveau du système. En novembre 2025, OP Mobility, un fournisseur automobile mondial de premier rang, a officiellement désigné XD THERMAL comme fournisseur de composants de gestion thermique dans sa chaîne d'approvisionnement.

Les batteries cylindriques C2P gagnant rapidement du terrain dans les batteries des véhicules électriques et dans d'autres applications, XD THERMAL s'attend à une demande croissante de solutions de refroidissement latéral, et cette demande sera captée par les fournisseurs disposant d'une grande capacité, de lignes hautement automatisées et de plateformes de conception matures.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829665/1.jpg