Xebia accélère sa vision du développement durable avec Salesforce Net Zero Cloud

Xebia aide les entreprises à mettre en œuvre Salesforce Net Zero Cloud en Inde

GURGAON, Inde et ATLANTA, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Xebia, une société pionnière d'ingénierie logicielle et de conseil en informatique, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise commencera à mettre en œuvre Salesforce Net Zero Cloud pour aider les entreprises à accélérer leurs objectifs en matière de développement durable. Xebia aidera les entreprises à acquérir des connaissances qui les aideront à atteindre leurs objectifs climatiques et à passer à l'action.

Xebia utilise également Salesforce Net Zero Cloud pour suivre, analyser et communiquer rapidement ses propres données environnementales afin de prendre des mesures concrètes pour atteindre la carboneutralité et de s'attaquer aux audits de comptabilité carbone en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs mois. Grâce aux tableaux de bord Tableau, Xebia peut visualiser ses données sur le développement durable, découvrir les tendances, avoir accès à des rapports transparents et identifier les domaines d'amélioration les plus stratégiques, permettant ainsi aux décideurs de Xebia de mener des actions climatiques à grande échelle. Xebia s'efforcera également d'impliquer les parties prenantes dans diverses initiatives de développement durable qui contribuent à compenser les émissions produites dans l'écosystème dans lequel elles opèrent. En outre, l'entreprise vise à responsabiliser les employés en matière de développement durable.

Anand Sahay, PDG mondial de Xebia, a déclaré : « De nos jours, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont un élément crucial de la stratégie de transformation numérique de toute organisation. Nous sommes ravis d'aider les entreprises à mettre en œuvre le Net Zero Cloud, et nous prévoyons que cette technologie sera une référence dans les initiatives de développement durable menées par des organisations du monde entier. »

Dev Natani, cofondateur de Xebia Salesforce Practice, a déclaré : « Alors que le monde est sur le point de connaître des changements climatiques radicaux, les investisseurs, les organismes de réglementation, les consommateurs et les employés sont de plus en plus conscients du changement climatique et du développement durable. L'un des principaux objectifs de l'initiative ESG est de réduire l'empreinte carbone d'une organisation (et des individus) en ne produisant que la quantité de carbone qu'elle peut éliminer de l'environnement, ce qu'on appelle la « carboneutralité ou Net Zero ». Pour faire un pas important vers la carboneutralité, les organisations doivent d'abord commencer à comprendre et à comptabiliser les émissions de GES qu'elles produisent actuellement, puis élaborer des plans pour les réduire en fixant des objectifs basés sur la science et en harmonisant leurs stratégies sur des normes réglementaires en constante évolution, comme le PDGES. »

Il a ajouté : « Nous sommes fiers d'être un partenaire dans la mise en œuvre de Net Zero Cloud en Inde. Salesforce Net Zero Cloud permet aux entreprises de gérer des données sur le développement durable en temps réel, de prendre des décisions en matière de développement durable fondées sur les données et d'effectuer une comptabilité carbone et des rapports sur les émissions de façon précise. »

Amarendra Kumar, vice-président et responsable des alliances, Salesforce India, a déclaré : « Salesforce Net Zero Cloud permet aux entreprises de suivre, d'analyser et de communiquer leurs données de développement durable et de les aider à accélérer la réalisation de leurs objectifs pour atteindre la carboneutralité. Xebia (Appcino), aidera nos clients communs à tirer le meilleur parti de Net Zero Cloud, grâce à des informations en temps réel qu'ils peuvent intégrer à leur stratégie de développement durable et prendre des mesures en faveur du climat. »

Salesforce, Net Zero Cloud, etc sont des marques déposées de salesforce.com, inc.

À propos de Xebia

Pour en savoir plus sur la façon dont Xebia stimule l'innovation, visitez www.xebia.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1883841/Xebia_Logo.jpg

SOURCE Xebia