Xebia catalisa sua visão de sustentabilidade com o Salesforce Net Zero Cloud

A Xebia está ajudando empresas a implementar o Salesforce Net Zero Cloud na Índia

GURGAON, Índia e ATLANTA, 9 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Xebia, uma empresa pioneira de engenharia de software e consultoria de TI, anunciou hoje que a empresa começará a implementar o Salesforce Net Zero Cloud para ajudar as empresas a acelerar suas metas de sustentabilidade. A Xebia ajudará as empresas a obter insights para ajudá-las a atingir suas metas climáticas e agir.



A Xebia também está usando o Salesforce Net Zero Cloud para rastrear, analisar e relatar rapidamente seus próprios dados ambientais para tomar medidas tangíveis para atingir emissões líquidas zero e lidar com auditorias de contabilidade de carbono em semanas, em vez de meses. Com os painéis do Tableau, a Xebia pode visualizar seus dados de sustentabilidade, descobrir tendências, ter acesso a relatórios transparentes e identificar as áreas mais estratégicas para melhorias, capacitando os tomadores de decisão da Xebia para impulsionar ações climáticas em grande escala. A Xebia também trabalhará para envolver as partes interessadas em várias iniciativas de sustentabilidade que contribuem como compensação para as emissões produzidas no ecossistema em que operam. Além disso, a empresa visa trazer responsabilidade relacionada à sustentabilidade no nível do funcionário.

Anand Sahay, CEO Global da Xebia, disse: "Nos tempos atuais a prática Ambiental, Social e de Governança (ESG) é uma parte crucial da estratégia de Transformação Digital de qualquer organização. Estamos entusiasmados em ajudar as empresas a implementar o Net Zero Cloud, e prevemos que essa tecnologia seja uma referência nas iniciativas de sustentabilidade conduzidas por organizações em todo o mundo".

Dev Natani, co-fundador da Xebia Salesforce Practice, disse: "À medida que o mundo está à beira de mudanças climáticas drásticas, há uma crescente conscientização sobre mudanças climáticas e sustentabilidade entre investidores, reguladores, consumidores e funcionários. Uma das principais agendas da iniciativa ESG é reduzir a pegada de carbono de uma organização (e, de uma pessoa), produzindo apenas o máximo que ela pode remover do meio ambiente – portanto, chamado de 'Net Zero'. Para dar um passo significativo para se tornar Net Zero, as organizações devem primeiro começar a entender e contabilizar as emissões de Gases do Efeito Estufa (em inglês: Greenhouse Gas, GHG) que produzem atualmente e, em seguida, elaborar planos para reduzi-las, definindo metas baseadas na ciência e alinhando suas estratégias com padrões regulatórios em evolução, como o Programa de Relatórios de Gases de Efeito Estufa (em inglês: Greenhouse Gas Reporting Program, GHGRP)".

Ele acrescentou ainda: "Estamos orgulhosos de ser um parceiro de implementação do Net Zero Cloud na Índia. O Salesforce Net Zero Cloud permite que as empresas gerenciem dados de sustentabilidade em tempo real, tomem decisões de sustentabilidade baseadas em dados e conduzam a contabilidade de carbono e relatórios de emissões de maneira precisa."

Amarendra Kumar, vice-presidente e diretor de alianças da Salesforce India disse: "O Salesforce Net Zero Cloud permite que as empresas rastreiem, analisem e relatem seus dados de sustentabilidade e os ajudem a acelerar para alcançar o Net Zero. A Xebia (Appcino) ajudará nossos clientes em comum a obter o máximo do Net Zero Cloud, incluindo insights em tempo real que eles podem incorporar em sua estratégia de sustentabilidade e adotar medidas climáticas."

