Xebia cataliza su visión de sostenibilidad con Salesforce Net Zero Cloud

Xebia ayuda a las empresas a implantar Salesforce Net Zero Cloud en India

GURGAON, India y ATLANTA, 9 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Xebia, empresa pionera en ingeniería de software y consultoría de TI, ha anunciado hoy que la compañía comenzará a implementar Salesforce Net Zero Cloud para ayudar a las empresas a acelerar sus objetivos de sostenibilidad. Xebia ayudará a las empresas a obtener conocimientos que les ayuden a alcanzar sus objetivos climáticos y a tomar medidas.

Xebia también está utilizando Salesforce Net Zero Cloud para realizar un seguimiento, analizar e informar rápidamente de sus propios datos medioambientales con el fin de tomar medidas tangibles para alcanzar el cero neto y abordar las auditorías de contabilidad de carbono en semanas en lugar de meses. Con los paneles de Tableau, Xebia puede visualizar sus datos de sostenibilidad, descubrir tendencias, acceder a informes transparentes e identificar las áreas de mejora más estratégicas, lo que permite a los responsables de la toma de decisiones de Xebia impulsar la acción climática a gran escala. Xebia también trabajará para implicar a las partes interesadas en diversas iniciativas de sostenibilidad que contribuyan como compensaciones a las emisiones producidas dentro del ecosistema en el que operan. Además, la empresa pretende responsabilizar a los empleados en materia de sostenibilidad.

Anand Sahay, consejero delegado mundial de Xebia, destacó: "En los tiempos actuales, el Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG) es una parte crucial de la estrategia de Transformación Digital de cualquier organización. Estamos encantados de ayudar a las empresas a implantar Net Zero Cloud, y prevemos que esta tecnología sea un referente en las iniciativas de sostenibilidad llevadas a cabo por organizaciones de todo el mundo".

Dev Natani, cofundador de Xebia Salesforce Practice, explicó: "En un momento en que el mundo se encuentra al borde de cambios climáticos drásticos, inversores, reguladores, consumidores y empleados están cada vez más concienciados sobre el cambio climático y la sostenibilidad. Uno de los objetivos clave de la iniciativa ESG es reducir la huella de carbono de una organización (y de un individuo) produciendo sólo la cantidad de carbono que puede eliminar del medio ambiente, lo que se denomina "Net Zero". Para dar un paso significativo hacia el Net Zero, las organizaciones deben empezar primero por comprender y contabilizar las emisiones de GEI que producen en la actualidad y, a continuación, idear planes para reducirlas mediante el establecimiento de objetivos basados en la ciencia y la alineación de sus estrategias con las normas reglamentarias en evolución, como el GHGRP".

Y añadió: "Estamos orgullosos de ser un socio de implementación de Net Zero Cloud en India. Salesforce Net Zero Cloud permite a las empresas gestionar datos de sostenibilidad en tiempo real, tomar decisiones de sostenibilidad basadas en datos y realizar informes de emisiones y contabilidad de carbono de forma precisa".

Amarendra Kumar, vicepresidente y responsable de alianzas de Salesforce India, comentó: "Salesforce Net Zero Cloud permite a las empresas realizar un seguimiento de sus datos de sostenibilidad, analizarlos e informar sobre ellos, y les ayuda a acelerar la consecución del objetivo Net Zero. Xebia (Appcino), ayudará a nuestros clientes conjuntos a sacar el máximo partido de Net Zero Cloud, incluida la información en tiempo real que pueden incorporar a su estrategia de sostenibilidad y tomar medidas contra el cambio climático".

Salesforce, Net Zero Cloud y otros están entre las marcas registradas de salesforce.com, inc.

Acerca de Xebia

Más información sobre cómo Xebia impulsa la innovación disponible en www.xebia.com .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1883841/Xebia_Logo.jpg

SOURCE Xebia