ATLANTA, AMSTERDAM et NEW DELHI, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Xebia, société de conseil en informatique et de développement de logiciels de renommée mondiale, a nommé Keith Landis au poste de directeur du marketing (CMO) mondial. Keith sera basé à Philadelphie, aux États-Unis, et dirigera le marketing au niveau mondial.

Xebia a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années et, pour renforcer sa présence sur le marché international, la société a intégré Keith Landis à son équipe de direction composée de vétérans de l'industrie. Xebia renforce sa présence aux États-Unis en agrandissant son bureau d'Atlanta, en Géorgie. L'arrivée d'un chef de file et d'une équipe de marketing chevronnés permettra d'aligner les activités mondiales de l'entreprise et de créer une marque puissante grâce à un marketing à fort impact.

Keith apporte une expérience profonde et diversifiée de plus de vingt ans dans les secteurs de l'informatique et du conseil. Tout au long de sa carrière, Keith a baigné dans le marketing et la communication des services B2B, en dirigeant des équipes mondiales et régionales pour des services informatiques, des logiciels et des entreprises technologiques, y compris IBM pendant plus de 16 ans. Plus récemment, Keith a occupé le poste de CMO chez Persistent Systems, où il a dirigé et transformé tous les aspects des fonctions de marketing et de communication à l'échelle mondiale pendant une période de croissance phénoménale pour l'entreprise.

Keith a fait ses preuves dans le domaine de la transformation du marketing afin d'accroître la notoriété de la marque et le chiffre d'affaires. Sa longue collaboration avec IBM témoigne de son leadership et de son professionnalisme exceptionnels. Keith est titulaire d'un Bachelor of Arts en marketing et MIS du LeBow College of Business de l'université de Drexel aux États-Unis.

Anand Sahay, PDG de Xebia, a souhaité la bienvenue à Keith au sein de l'équipe : « Alors que nous nous apprêtons à élargir notre portefeuille et à accélérer notre trajectoire de croissance, il est essentiel de nous assurer que nous disposons du leadership le plus approprié, stratégiquement placé, pour conduire le développement de notre marque dans la direction souhaitée. Nous faisons confiance à Keith et à son équipe pour développer notre marque et améliorer nos efforts de marketing stratégique. Sa vaste expérience et son expertise reconnue joueront un rôle essentiel dans la communication efficace de notre message et dans l'amélioration de la visibilité de notre entreprise sur les marchés clés. Notre marketing et notre communication externes font désormais partie intégrante de notre stratégie de croissance et, grâce au leadership éprouvé de Keith dans ce secteur, nous prévoyons d'atteindre des objectifs encore plus ambitieux. »

Keith Landis, CMO mondial, a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Xebia en tant que directeur du marketing à ce moment charnière de la trajectoire de l'entreprise. Avec une équipe diversifiée de marketeurs talentueux venus du monde entier, je suis impatient de transformer la fonction marketing, de construire notre marque mondiale et de révolutionner nos efforts de marketing pour stimuler la croissance sur tous les marchés. Tout au long de ma carrière, j'ai acquis une compréhension profonde du rôle clé que jouent la diversité, l'empathie, l'authenticité et la transparence dans la réussite de l'entreprise et l'efficacité du leadership. Je suis ravi de constater que l'équipe dirigeante et la culture de Xebia s'alignent parfaitement sur ces valeurs, ce qui en fait un choix idéal pour moi. »

