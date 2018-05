XGIMI lança nova versão global de TV sem tela: Z6 e H2

A moda das TVs sem tela já é destaque nos mercados globais. As TVs sem tela da XGIMI unem de forma inovadora um projetor LED de alto desempenho, um sistema de som estéreo Harman Kardon personalizado e um sistema Android – tudo em uma caixinha que oferece aos consumidores um conceito de imagem arrojado e uma opção para renovar as decorações residenciais.

A Z6 é uma TV sem tela de 1080p com excelente relação custo-benefício cujo design minimalista ganhou o Reddot Award de 2018. O sistema estéreo embutido Harman Kardon oferece som de qualidade superior, enquanto uma parede branca se transforma em uma tela de 180 polegadas em um segundo. Em março deste ano, a XGIMI iniciou a pré-venda da Z6 (versão chinesa) na plataforma de financiamento coletivo JD.com. As reservas superaram as 200 mil unidades em apenas sete dias, batendo o recorde da plataforma.

Versão atualizada da TV sem tela de 1080p, a H2 foi consideravelmente aprimorada em brilho, qualidade de imagem e experiência imersiva. A H2 herda o design da H1, que ganhou o CES Innovation Award de 2017, o iF Design Award e o Reddot Award. Aperfeiçoada ao longo de dois anos, a H2 melhorou muito o seu desempenho e a sua facilidade de uso. Com dissipação de calor mais eficiente e design com recepção óptica de quatro canais, a H2 alcança 1.350 lúmens ANSI, superando o limite de brilho de produtos similares e evitando que a imagem sofra interferência da iluminação ambiente. A H2 oferece entretenimento em tela grande de dia ou de noite.

Com relação ao mercado global, a XGIMI ampliará vigorosamente os canais on-line e off-line nas Américas, na Ásia e na Europa, levando entretenimento em tela grande a consumidores em todo o mundo.

Os novos produtos globais serão disponibilizados em breve para pré-venda no Amazon.com e no Aliexpress.com. A Z6 deverá ser entregue no início de junho, e a H2 em meados de julho.

