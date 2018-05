XGIMI lance une toute nouvelle version mondiale de téléviseurs sans écran : le Z6 et le H2

Les téléviseurs sans écran sont une tendance qui a déjà pris son envol sur les marchés mondiaux. Les téléviseurs sans écran de XGIMI ont intégré de manière innovante un projecteur LED très performant, un système stéréo Harman Kardon personnalisé et un système Android sur mesure dans un tout petit boîtier, ce qui offre aux consommateurs un nouveau concept de visionnage et une option tentante pour donner une nouvelle dynamique au design de leur intérieur.

Le modèle Z6 est un téléviseur 1080p sans écran à haut rapport coût-performance, dont le design minimaliste a remporté le Reddot Award 2018. La stéréo Harman Kardon intégrée donne un son de qualité supérieure et le téléviseur transforme un mur blanc en un écran de 180 pouces en l'espace d'une seconde. Au mois de mars dernier, XGIMI a lancé les précommandes du Z6 (version chinoise) sur la plate-forme de financement participatif JD.com où les réservations ont dépassé les 200 000 unités en seulement 7 jours, ce qui a battu le record de tous les temps sur la plate-forme.

En tant que version améliorée du téléviseur sans écran 1080p, le modèle H2 a fait l'objet d'améliorations considérables en termes de luminosité, de qualité d'image et d'expérience immersive. Le H2 hérite du design du modèle H1, qui a remporté les prix CES Innovation Award, iF Design Award et Reddot Award en 2017. Peaufiné depuis 2 ans, le H2 a vu une très nette amélioration de ses performances et de sa facilité d'utilisation. Dotée d'un meilleur rendement de dissipation de la chaleur et d'une conception du chemin optique à quatre canaux, la luminosité du H2 atteint 1 350 lumens ANSI (Institut national de normalisation américain). Cela brise le rétrécissement de la luminosité dont souffrent des produits similaires et dégage l'expérience de visionnage des contraintes de la lumière ambiante. Cela permet aux utilisateurs de profiter du divertissement sur grand écran, de jour comme de nuit.

Sur le plan international, XGIMI va dynamiquement développer les canaux de distribution en ligne et hors ligne sur les marchés américains, asiatiques et européens, afin d'offrir du divertissement sur grand écran aux consommateurs du monde entier.

Les tous nouveaux produits lancés à l'échelle mondiale seront bientôt en prévente sur Amazon.com et Aliexpress.com. Le Z6 devrait être livré début juin et le H2 mi-juillet.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/691632/XGIMI.jpg

SOURCE XGIMI Technology