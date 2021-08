Xi'an estimula o desenvolvimento do setor esportivo com a próxima 14ª edição dos Jogos Nacionais atuando como impulsionadora

Espera-se também que a realização dos jogos aumente imensamente a posição da cidade na arena internacional, já que um evento esportivo dessa proporção não é simplesmente uma competição entre várias equipes, mas também uma plataforma de comunicação e um palco para demonstração. Aproveitando oportunidades estratégicas trazidas pela Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative, BRI) e pela construção de um novo ponto de partida do Cinturão Econômico da Silk Road (SREB), a cidade está acelerando o desenvolvimento do setor esportivo. Isso facilitará a integração e alocação de vários recursos esportivos com o objetivo de alcançar o estabelecimento coordenado e o desenvolvimento de uma série de setores relacionados ao esporte em várias províncias e regiões, desenvolvendo comunicações com países do mundo todo.