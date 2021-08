Xi'an utilise les 14e Jeux nationaux de Chine à venir pour développer le secteur des sports

La tenue des Jeux devrait rehausser considérablement la stature de la ville sur la scène internationale, car un événement sportif de cette importance représente bien plus qu'une compétition entre plusieurs équipes; il constitue aussi une plateforme de communication et un espace de démonstration. La ville accélère le développement du secteur sportif en profitant des occasions stratégiques offertes par l'initiative « la Ceinture et la Route » et la construction d'un nouveau point de départ de la ceinture économique de la route de la soie. Cela facilitera l'intégration et l'attribution de différentes ressources sportives dans le but de créer et de mettre au point une série d'industries liées au sport de façon coordonnée dans plusieurs provinces et régions, et d'établir des communications avec les pays du monde entier.