Xiamen Airlines : sponsor principal de l'édition 2023 de la compétition Diamond League à Xiamen

XIAMEN, Chine, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, Xiamen Airlines a remporté l'édition 2023 de la compétition Diamond League à Xiamen, aidant Xiamen, une ville de Fujian, en Chine, à organiser les meilleurs événements mondiaux d'athlétisme et à construire une « Xiamen saine » et une ville sportive de renom.

L'IAAF a lancé la Diamond League en tant qu'événement d'athlétisme d'une journée en 2010, et elle est désormais l'un des événements internationaux les plus influents. L'édition 2023 de la Diamond League compte 14 sites, dont la finale à Eugene, aux États-Unis. n outre, la course organisée au stade Egret de Xiamen le 2 septembre est la 12e, et aussi la seule à se dérouler en Chine. Les athlètes doivent figurer dans le top 20 du classement mondial pour participer à une seule réunion. La Ligue adopte le système de points, et les points marqués par les athlètes lors des escales détermineront directement leur éligibilité à l'événement.

La compétition comprendra 13 épreuves sportives, dont le 100 mètres masculin, le 400 mètres féminin, le saut en hauteur, le saut en longueur, le lancer du disque, etc. Le sprinteur jamaïcain Yohan Blake, les athlètes vedettes américains Grant Holloway, Christian Taylor et plus de 100 autres athlètes de haut niveau du monde s'affronteront au même stade pour offrir au public un festin visuel de classe mondiale.

En tant que membre de l'alliance SkyTeam, Xiamen Airlines, avec ses 209 avions, dessert actuellement plus de 400 destinations nationales et internationales, ce qui forme un réseau couvrant toute la Chine, l'Asie du Sud-Est et du Nord-Est, l'Europe, l'Amérique et l'Océanie. En tant que fournisseur officiel de services aériens dans le cadre de cet événement, Xiamen Airlines fournira un service au-delà des attentes pour les athlètes, les juges et les spectateurs du monde entier. Xiamen Airlines utilisera pleinement ses propres ressources pour accroître la publicité de l'événement, créer des sujets brûlants et enflammer davantage l'enthousiasme du public pour les épreuves d'athlétisme.

Les comptes officiels de Xiamen Airlines sur les réseaux sociaux à l'étranger - Instagram, Facebook et X (Twitter) ont annoncé de manière synchronisée le parrainage officiel de l'événement et organiseront en permanence des séances de questions-réponses avec les fans pendant la semaine de compétition.La compagnie organisera également des activités de vol à thème spécial pour offrir aux voyageurs de merveilleuses expériences interactives en vol, afin de promouvoir l'esprit sportif axé sur la ténacité, l'ardeur au travail et la poursuite de l'excellence, et inviter un plus grand nombre de personnes à acquérir la santé et le bonheur grâce au sport.

