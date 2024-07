Xiamen Airlines feiert ihr 40-jähriges Bestehen

XIAMEN, China, 26. Juli, 2024 /PRNewswire/ -- Am 25. Juli 2024 fand in Xiamen die Feier zum 40-jährigen Bestehen von Xiamen Airlines statt. Bei dieser Veranstaltung wurde ein Rückblick auf die 40-jährige inspirierende Geschichte des Unternehmens geworfen und ein neuer Plan entworfen.

The 40th Anniversary Ceremony of Xiamne Airlines

In seinem Antwortschreiben an die Mitarbeiter von Xiamen Airlines zur Feier des Jahrestages sprach Präsident Xi Jinping herzliche Glückwünsche aus und äußerte große Hoffnungen. Zhao Dong, Vorsitzender von Xiamen Airlines, bemerkte, dass die Worte des Präsidenten sowohl die höchste Ehre bedeuten, die das Unternehmen erhalten hat, als auch die größte Verantwortung, die es zu erfüllen gilt. Bei seinem Rückblick auf die 40-jährige Geschichte des Unternehmens betonte Zhao die Bedeutung der "Three Mosts": am dankbarsten für die fürsorgliche Führung von Präsident Xi, am dankbarsten für die Unterstützung und das Einfühlungsvermögen von Führungskräften auf allen Ebenen und in allen Arten von Organisationen und am meisten bewundernswert für die Hingabe aller Mitarbeiter Generation für Generation.

Mit Blick auf die Zukunft sagte Zhao Dong, dass Xiamen Airlines an den neuen Visionen von Präsident Xi festhalten, die hervorragenden Werte, auf denen das Unternehmen aufgebaut wurde, weiterführen und den Xiamen Airlines Spirit lebendig halten wird. Durch den Schutz und die Fortführung des "Xiamen Airlines Undertaking" wird das Unternehmen eine größere Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, der Intensivierung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten der Straße, der Beschleunigung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung in der Zivilluftfahrt und der Stärkung der Stärke Chinas im Transportwesen spielen.

Bei der Zeremonie wurden der Ehrentitel und die Medaille "Xiamen Airlines Pioneers in Entrepreneurship" verliehen und eine Rahmenvereinbarung über zur gemeinsamen Unterstützung der Vertiefung der Reform von Xiamen Airlines unterzeichnet.

Am Tag vor der Zeremonie startete das Unternehmen eine Werbekampagne unter demselben Motto im Bagua Mansion auf der Insel Kulangsu, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Die Kampagne umfasst die Veröffentlichung der Unternehmenshymne "Egrets by Your Side" und das erste Weißbuch über die soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR) sowie die Ankündigung einer verstärkten Zusammenarbeit mit dem UN Global Compact China Office durch die Aufnahme von fünf wichtigen Initiativen mit dem Ziel, "die nachhaltige Entwicklung für eine bessere Welt voranzutreiben".

