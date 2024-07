Xiamen Airlines célèbre son 40e anniversaire

XIAMEN, Chine, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le 25 juillet 2024, la cérémonie du 40e anniversaire de Xiamen Airlines a eu lieu à Xiamen. Lors de cet événement, le bilan des 40 ans d'histoire de l'entreprise a été dressé et un nouveau plan d'action a été défini.

The 40th Anniversary Ceremony of Xiamne Airlines

Dans la lettre qu'il a adressée à aux employés de Xiamen Airlines pour célébrer cet anniversaire, le président Xi Jinping leur a adressé ses chaleureuses félicitations et a exprimé ses fervents espoirs. Zhao Dong, président de Xiamen Airlines, a fait remarquer que les mots du président représentent à la fois le plus grand honneur que la compagnie ait reçu et la plus grande responsabilité qu'elle doit assumer. En passant en revue les 40 ans d'histoire de l'entreprise, M. Zhao a souligné l'importance des "trois plus" : Nous sommes très reconnaissants au président Xi pour ses conseils bienveillants, au soutien et à l'empathie des dirigeants à tous les niveaux et dans tous les types d'organisations, et à la dévotion admirative de tous les employés, génération après génération.

Pour ce qui est de l'avenir, Zhao Dong a déclaré que Xiamen Airlines s'en tiendra aux nouvelles visions du président Xi, poursuivra les valeurs distinguées sur lesquelles l'organisation s'est construite et maintiendra l'esprit de Xiamen Airlines en vie. En protégeant et en poursuivant "Xiamen Airlines Undertaking", la compagnie jouera un rôle plus important dans la promotion du développement économique et social, le renforcement des échanges et de la coopération entre les deux rives du détroit, l'accélération d'un développement de haute qualité dans l'industrie de l'aviation civile et le renforcement de la puissance de la Chine dans le domaine des transports.

Lors de la cérémonie, le titre honorifique et la médaille de "Xiamen Airlines Pioneers in Entrepreneurship" ont été décernés, et l'accord-cadre sur Joint Support for Deepening Reform of Xiamen Airlines a été signé.

La veille de la cérémonie, l'entreprise a lancé une campagne publicitaire sur le même thème au manoir de Bagua, sur l'île de Kulangsu, site classé au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. La campagne comprend la sortie de l'hymne de l'entreprise "Egrets by Your Side" et de son premier livre blanc sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE), ainsi que l'annonce du renforcement de la coopération avec le bureau chinois du Pacte mondial des Nations unies par l'inclusion de cinq initiatives majeures dans le but de "propulser la mouche du développement durable pour un monde meilleur".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469718/The_40th_Anniversary_Ceremony_Xiamne_Airlines.jpg