Xiaohongshu et VOGUE Business redéfinissent l'esthétique de la maison pendant la semaine de la mode de Milan

MILAN, 1 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la récente Semaine de la mode de Milan, la plus grande vitrine de la mode au monde, une vague de nouvelles tendances a émergé, notamment dans le domaine de la décoration d'intérieur. Ici, la mode et l'ameublement ont fusionné de manière transparente, signalant une nouvelle tendance. Xiaohongshu, en collaboration avec VOGUE Business, a organisé le VOGUE Business Milan Digital Summit sur le thème « The Digital Silk Road : Pioneering the Future of Luxury Lifestyles » (La route de la soie numérique : l'avenir des styles de vie de luxe). Pioneering the Future of Luxury Lifestyles » au cours de la semaine. M. Shawn Li, directeur général du groupe commercial des biens durables chez Xiaohongshu, était l'un des intervenants sur le thème « Tapping Lifestyle Trends : Les micro-cultures à l'origine de l'engagement ». Les micro-cultures à l'origine de l'engagement ». Le sommet, qui a exploré l'évolution du concept de vie à domicile, a permis de mieux comprendre l'évolution des modes de vie et des préférences des jeunes Chinois d'aujourd'hui. Il a présenté des idées et des tendances novatrices qui redéfinissent la manière dont les jeunes envisagent leurs espaces de vie, offrant ainsi aux marques des perspectives avant-gardistes en matière d'engagement des consommateurs. L'événement a également suscité un nouveau discours sur l'esthétique dans la maison et le mode de vie, créant une confluence entre la mode, l'art et la vie quotidienne.

Panel: "Tapping Lifestyle Trends: The Micro-Cultures Driving Engagement" Mr. Shawn Li on the "Tapping Lifestyle Trends: The Micro-Cultures Driving Engagement" panel

Xiaohongshu : une p lateforme de m édias sociaux pourdes dizaines de millions d'utilisateurs à la recherche d'inspiration pour la maison

En parfaite adéquation avec les valeurs centrées sur l'humain de Xiaohongshu, les consommateurs recherchent de plus en plus l'harmonie entre leur environnement domestique et leur mode de vie personnel. En tant que communauté de style de vie appréciée des jeunes, la plateforme de médias sociaux excelle dans la compréhension des besoins des gens, en obtenant des informations sur les scénarios de consommation émergents et les tendances de l'industrie en Chine. Selon Xiaohongshu Research, au deuxième trimestre 2024, avec une base d'utilisateurs actifs mensuels de 300 millions, près de 65 % d'entre eux sont passionnés par la vie à la maison.

Ce changement a revitalisé le secteur de l'ameublement. Les données de l'étude Xiaohongshu montrent une augmentation remarquable du contenu relatif à la décoration et à l'ameublement de la maison au cours des trois dernières années. Les recherches ont grimpé de 450 % entre janvier et septembre 2022 et la même période en 2024. Selon le rapport de Nielsen publié en septembre 2024, environ 89 % des utilisateurs préfèrent rechercher sur Xiaohongshu des avis sur les produits et des expériences d'utilisateurs avant d'acheter des appareils électroménagers et des articles d'ameublement. L'étude de Xiaohongshu indique également que les marques italiennes haut de gamme telles que Natuzzi bénéficient d'un potentiel de marché important sur la plateforme, avec plus de 500 000 recherches mensuelles, ce qui attire de nombreux acheteurs potentiels.

Au cours du sommet, Shawn Li a analysé les diverses tendances du secteur de l'ameublement d'une perspective centrée sur l'humain. En examinant les données démographiques, les préférences et les modes de vie des utilisateurs, Shawn Li a identifié quatre groupes démographiques : les jeunes nomades, les jeunes qui se nichent, les personnes polyvalentes et les conservateurs de maison. En mettant l'accent sur le cadre « Personnes - Besoins - Scénarios - Tendances », Shawn Li a souligné le rôle de Xiaohongshu pour aider les marques à comprendre leurs publics, à découvrir des solutions marketing innovantes et à surpasser leurs concurrents.

Le rôle de Xiaohongshu dans l'élaboration des tendances en matière d'ameublement de maison

Ces dernières années, le flux des tendances de la mode en matière d'ameublement s'est considérablement modifié. Auparavant, les tendances étaient dictées de haut en bas, en commençant par les designers et les créateurs de tendances, puis en se diffusant vers les grandes marques et enfin en atteignant les consommateurs. Aujourd'hui, cette dynamique s'est inversée et c'est le comportement des consommateurs qui détermine les tendances. Xiaohongshu a joué un rôle déterminant dans ce changement, en créant une plateforme qui encourage les acheteurs à exprimer leurs styles personnels, leurs préférences et leurs modes de vie, en défendant efficacement leurs environnements de vie préférés. Chaque recherche, partage, commentaire et collecte d'articles sur Xiaohongshu reflète les besoins réels des acheteurs chinois, ce qui favorise l'émergence de nouvelles tendances en matière d'ameublement en Chine, à l'origine d'innovations dans le secteur.

En septembre, Xiaohongshu a dévoilé son dernier rapport annuel sur le style de vie à la maison. Cette analyse du contenu de la communauté et des préférences de recherche des utilisateurs a mis en évidence huit nouvelles idées d'aménagement de la maison populaires parmi les jeunes Chinois. Axé sur des thèmes centrés sur l'humain, le rapport met l'accent sur des scénarios de vie dynamiques, l'expression émotionnelle et la résonance attitudinale, enrichissant les idées de chaleur et d'énergie. Il montre que les consommateurs sont désireux de remodeler l'esthétique résidentielle grâce à un mobilier innovant et de redéfinir la dynamique familiale grâce à un design réfléchi, repoussant ainsi les limites des espaces domestiques traditionnels. Notamment, l'approche de l'intégration des hobbies dans l'aménagement de la maison a évolué, passant de la simple recherche de solutions de rangement à la création d'espaces spécialement conçus pour ces hobbies. En conséquence, de plus en plus de Chinois créent des studios spécialisés dans leurs passions.

La stratégie de marque de Xiaohongshu évolue : le renouvellement du marketing dans l'ameublement d'intérieur

Toutefois, dans le secteur de l'ameublement, les marques ont créé des modèles commerciaux et des structures de produits uniques en raison des différences de domaine et de produit, ce qui entraîne des processus décisionnels distincts chez les consommateurs. D'après les recherches de Xiaohongshu sur les caractéristiques des consommateurs et des entreprises chinoises, le marketing des marques devrait commencer par la structure globale du produit, comprendre en profondeur les besoins des consommateurs et adapter les stratégies aux caractéristiques spécifiques de la catégorie. Par exemple, dans les secteurs des gros appareils électroménagers, du mobilier, des matériaux de construction et des articles ménagers courants, les structures des produits couvrent plusieurs catégories connexes. Par conséquent, Xiaohongshu recommande aux marques d'adopter une stratégie de sélection de produits de type matriciel sur la plateforme, en élaborant un contenu qui s'aligne sur les préférences et les scénarios de vie des consommateurs. Cette approche vise à améliorer la pénétration des catégories et à captiver l'attention des consommateurs.

Les données montrent que le taux de croissance du volume brut de marchandises (Gross Merchandise Volume - GMV) des 1 000 premières unités de produit unique (Single Product Units - SPU) qui gagnent du terrain sur Xiaohongshu dépasse le taux de croissance global du marché, ce qui met en évidence les stratégies raffinées de la plateforme sociale qui peuvent aider les marques à atteindre un succès global.

L'industrie de l'ameublement est sur le point de connaître une croissance significative du marché, et Xiaohongshu, la source d'inspiration des styles de vie en façonnant les espaces de vie de la jeunesse chinoise, fournit une communauté optimale pour les marques qui cherchent à étendre leur influence. À l'avenir, la plateforme sociale prévoit de tirer parti de sa grande expertise en matière de connaissance des utilisateurs et de gestion des marques pour mettre en œuvre des stratégies marketing innovantes dans le secteur de l'ameublement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518238/image_5030780_22345238.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518237/image_5030780_22345175.jpg