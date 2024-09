Xiaohongshu und VOGUE Business definieren auf der Mailänder Modewoche die Ästhetik des Hauses neu

MAILAND, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Auf der jüngsten Mailänder Modewoche, der weltweit wichtigsten Modeschau, zeichnete sich eine Welle neuer Trends ab, vor allem im Bereich der Wohnkultur. Hier gingen Mode und Einrichtungsgegenstände nahtlos ineinander über und signalisierten einen neuen Trend. Xiaohongshu veranstaltete in Zusammenarbeit mit VOGUE Business in dieser Woche den VOGUE Business Milan Digital Summit unter dem Motto „The Digital Silk Road: Pioneering the Future of Luxury Lifestyles". Herr Shawn Li, Generaldirektor der Unternehmensgruppe für langlebige Gebrauchsgüter bei Xiaohongshu, war einer der Redner auf dem Podium zum Thema „Tapping Lifestyle Trends: The Micro-Cultures Driving Engagement". Das Gipfeltreffen, das sich mit der Entwicklung des Konzepts des Wohnens zu Hause befasste, bot tiefe Einblicke in die sich verändernden Lebensstile und Vorlieben der heutigen Jugend in China. Es wurden innovative Ideen und Trends vorgestellt, die die Art und Weise, wie junge Menschen ihre Lebensräume gestalten, verändern und den Marken avantgardistische Perspektiven für das Engagement der Verbraucher bieten. Die Veranstaltung löste auch einen neuen Diskurs über die Ästhetik des Wohnens und des Lebensstils aus und schuf eine Verbindung zwischen Mode, Kunst und täglichem Leben.

Panel: "Tapping Lifestyle Trends: The Micro-Cultures Driving Engagement" Mr. Shawn Li on the "Tapping Lifestyle Trends: The Micro-Cultures Driving Engagement" panel

Xiaohongshu: Eine beliebte Social - Media - Plattform für Millionen von Nutzern, die Inspiration für ihr Zuhause suchen

In perfekter Übereinstimmung mit den menschenzentrierten Werten von Xiaohongshu suchen die Verbraucher zunehmend nach Harmonie zwischen ihrer Wohnumgebung und ihrem persönlichen Lebensstil. Als eine bei Jugendlichen beliebte Lifestyle-Community zeichnet sich die Social-Media-Plattform dadurch aus, dass sie die Bedürfnisse der Menschen versteht und Einblicke in neue Verbraucherszenarien und Branchentrends in China gewinnt. Laut Xiaohongshu Research, Stand 2. Quartal 2024, mit einer monatlichen aktiven Nutzerbasis von 300 Millionen, begeistern sich fast 65 % von ihnen für das Leben zu Hause.

Dieser Wandel hat den Einrichtungssektor neu belebt. Die Daten von Xiaohongshu Research zeigen einen bemerkenswerten Anstieg bei den Inhalten für Wohndekoration und Einrichtungsgegenstände in den letzten drei Jahren. Die Suchanfragen sind von Januar bis September 2022 bis zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 um 450 % gestiegen. Laut einem im September 2024 veröffentlichten Bericht von Nielsen bevorzugen 89 % der Nutzer die Suche nach Produktbewertungen und Nutzererfahrungen auf Xiaohongshu, bevor sie Haushaltsgeräte und Einrichtungsgegenstände kaufen. Xiaohongshu Research zeigt auch, dass italienische High-End-Marken wie Natuzzi mit über 500.000 monatlichen Suchanfragen ein erhebliches Marktpotenzial auf der Plattform haben, das zahlreiche potenzielle Käufer anlockt.

Während des Gipfels analysierte Shawn Li die verschiedenen Trends in der Einrichtungsbranche aus einer auf den Menschen ausgerichteten Perspektive. Durch die Untersuchung der demografischen Daten, der Vorlieben und des Lebensstils der Nutzer hat Shawn Li vier demografische Gruppen ermittelt: Nomadische Jugendliche, Nesthocker, Allrounder und Hauskuratoren. Shawn Li betonte den Rahmen „Menschen – Bedürfnisse – Szenarien – Trends" und hob die Rolle von Xiaohongshu hervor, Marken dabei zu helfen, ihr Publikum zu verstehen, innovative Marketinglösungen zu entdecken und die Konkurrenz zu übertreffen.

Die Rolle von Xiaohongshu bei der Gestaltung von Wohntrends

In den letzten Jahren haben sich die Modeströmungen in der Wohnungseinrichtung deutlich verschoben. Früher wurden die Trends von oben nach unten diktiert, angefangen bei Designern und Trendsettern, die dann zu den großen Marken und schließlich zu den Verbrauchern durchdrangen. Jetzt hat sich diese Dynamik umgekehrt, und das Verbraucherverhalten bestimmt die Trends. Xiaohongshu hat maßgeblich zu diesem Wandel beigetragen, indem es eine Plattform geschaffen hat, die Kunden dazu ermutigt, ihren persönlichen Stil, ihre Vorlieben und ihren Lebensstil zum Ausdruck zu bringen und sich für ihre bevorzugte Wohnumgebung einzusetzen. Jedes Suchen, Teilen, Kommentieren und Sammeln von Beiträgen auf Xiaohongshu spiegelt die echten Bedürfnisse der chinesischen Käufer wider und fördert neue Trends in der chinesischen Einrichtungsbranche, die zu Innovationen in der Branche führen.

Im September stellte Xiaohongshu seinen neuesten Jahresbericht über den Lebensstil zu Hause vor. Die Analyse der Community-Inhalte und der Suchpräferenzen der Nutzer ergab acht neue Wohnideen, die bei der chinesischen Jugend beliebt sind. Der Bericht konzentriert sich auf Themen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, und betont lebendige Lebensszenarien, emotionale Ausdrucksformen und die Resonanz von Einstellungen, um die Erkenntnisse mit Wärme und Energie zu bereichern. Er zeigt, dass die Verbraucher darauf bedacht sind, die Wohnästhetik mit innovativen Einrichtungsgegenständen neu zu gestalten und die Familiendynamik durch ein durchdachtes Design neu zu definieren, indem sie die Grenzen der traditionellen Wohnräume verschieben. Der Ansatz, Hobbys in die Wohngestaltung einzubeziehen, hat sich von der bloßen Suche nach Aufbewahrungslösungen hin zur Schaffung von Räumen entwickelt, die speziell für diese Hobbys konzipiert sind. Daher richten immer mehr Chinesen spezielle Heimstudios ein, die ihren Leidenschaften gewidmet sind.

Die Markenstrategie auf Xiaohongshu ändert sich: Einblicke in ein neues Marketing für Einrichtungsgegenstände

In der Einrichtungsbranche haben sich jedoch aufgrund von Unterschieden in den Bereichen und Produkten einzigartige Geschäftsmodelle und Produktstrukturen herausgebildet, die zu unterschiedlichen Entscheidungsprozessen der Verbraucher führen. Auf der Grundlage der von Xiaohongshu durchgeführten Untersuchungen zu den Merkmalen chinesischer Verbraucher und Unternehmen sollte das Markenmarketing mit der allgemeinen Produktstruktur beginnen, die Bedürfnisse der Verbraucher genau verstehen und die Strategien auf die spezifischen Merkmale der jeweiligen Kategorie abstimmen. Beispielsweise umfassen die Produktstrukturen bei Großgeräten, Möbeln, Baumaterialien und Haushaltswaren des täglichen Bedarfs mehrere verwandte Kategorien. Xiaohongshu empfiehlt daher, dass Marken auf der Plattform eine Produktauswahlstrategie im Stil einer Matrix verfolgen und Inhalte erstellen, die auf die Vorlieben und Lebensszenarien der Verbraucher abgestimmt sind. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Durchdringung der Kategorie zu erhöhen und die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu gewinnen.

Die Daten zeigen, dass die Wachstumsrate des Bruttowarenvolumens (Gross Merchandise Volume, GMV) der 1.000 umsatzstärksten Einzelprodukte (Single Product Units, SPUs) auf Xiaohongshu die allgemeine Marktwachstumsrate übersteigt, was die ausgefeilten Strategien der sozialen Plattform unterstreicht, die Marken zum Gesamterfolg verhelfen können.

Die Einrichtungsbranche steht vor einem bedeutenden Marktwachstum, und Xiaohongshu, die Quelle für Lifestyle-Inspirationen bei der Gestaltung der Wohnräume der chinesischen Jugend, bietet eine optimale Community für Marken, die ihren Einfluss ausweiten wollen. Mit Blick auf die Zukunft plant die soziale Plattform, ihr umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Nutzererkenntnisse und Markenführung zu nutzen, um innovative Marketingstrategien im Bereich der Inneneinrichtung voranzutreiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518238/image_5030780_22345238.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518237/image_5030780_22345175.jpg