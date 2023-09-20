新報告強調女性退伍軍人服役後面臨的獨特挑戰

~Wounded Warrior Project 的《2023 年女性戰士報告》強調了持續存在的性別差异，並提出了政策和研究解決方案 ~

華盛頓2023年9月20日 /美通社/ -- Wounded Warrior Project® (WWP) 今日發佈了《2023 年女性戰士報告》，該報告強調了女性退伍軍人在服役後面臨的獨特經歷和挑戰，較於男性退伍軍人，女性退伍軍人在獲得醫療保健以及過渡回平民生活要更難。

WWP 是一個致力於提高受傷軍人生活品質的組織，發佈這份報告旨在幫助決策者更好地支援女性退伍軍人。報告中的調查結果來源於與女戰士進行的九次焦點小組討論的定性數據，以及 WWP的《2022 年度戰士調查》中的定量數據。

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報告全面描述了女性退役時必須面對的目前環境，包括男女退伍軍人之間持續存在的差异，重點關注五個關鍵領域：

醫療保健的獲取

財務健康

心理健康

軍人身份過渡

社交健康

報告中還含有來自其他來源的數據，涉及關於女性必須應對和克服的挑戰，包括軍事性創傷、接觸毒素、身體健康和慢性疼痛。

WWP 項目總監 Jen Silva 表示：「我們不是要集中精力解決哪一個具體問題，而是女性戰士在整體健康上面臨著全面的獨特挑戰，這些問題都是相互關聯的。這些發現尤其令人擔憂，因為女性退伍軍人是增長最快的退伍軍人群體，作為一個國家，我們要確保她們的需求得到滿足，還有很長的路要走。」

報告的一個關鍵部分是為國會、退伍軍人事務部 (VA)、志願服務組織及其他機構提供一系列額外研究和新政策建議，以進一步支援女性退伍軍人。Silva 補充：「WWP 不只是提供數據，同時還要提供解決方案。這份報告以全面和整體的方式指明了前進的道路，強調需要加强合作和統一行動，以支援女性退伍軍人社群。」

眾議員 Nancy Mace (R-SC) 表示：「Wounded Warrior Project 的《2023 年女性戰士報告》揭示了女性退伍軍人退役後面臨的重大挑戰。這些女勇士為我們的國家做出了巨大犧牲，但她們在過渡到平民生活時經常會遇到獨特的障礙。我們有責任確保她們獲取應得的支援。透過提供全面的支援系統，讓她們獲得醫療保健、教育機會和職業資源，我們可以幫助這些傑出的人在退役後持續發展。接下來幾個月中，我們承諾將與 Wounded Warrior Project 及其他利益關係人密切合作，製定有效的政策和計畫，支援女性退伍軍人，提升她們的地位。我們應該確保她們得到應有的醫療保健、資源和機會，回報她們做出的犧牲。」

儘管報告中提到了這些挑戰，但仍然建議女性參軍，原因有很多，包括福利計畫，如退伍軍人教育法案；建立在與其他服務成員共享經驗和聯繫基礎上的更强大社交網絡；在財務穩定的同時發展獨立技能的能力；以及能够在全國各地旅行和活動，有時甚至在國際上活動。

Silva 說：「該研究表明，女性戰士與男性戰士一樣有韌性，對心理創傷的反應更強，她們希望擁有强烈的身份和社群認同。 我們期待與國會議員（如眾議員 Mace）、退伍軍人事務部及其他機構合作，根據報告中的建議推動政策提案和立法。」

主要發現

醫療保健的獲取

女性戰士在弗吉尼亞州的醫療保健面臨障礙。超過半數 (55.2%) 使用非弗吉尼亞州的醫療保健提供者。報告的最常見原因包括「更容易獲得醫療保健」、「在更方便的時間約診」和「更高品質的醫療保健」。

超過一半 (53%) 的 WWP 女性戰士表示，由於身體的受傷或問題，她們很難獲得或者會延遲獲得所需的醫療保健，這一比例高於男戰士 (42%)。

財務健康

儘管尋求接受高等教育的比率較高，但女性戰士的失業率 (10%) 高於男戰士 (6%)。

65% 的女性戰士在過去 12 個月沒有足够的資金維持生計。

心理健康

WWP 女性戰士比男性戰士更容易出現中度至重度創傷後應激障礙 (50.7%)、抑鬱 (58.7%) 和焦慮 (49.3%) 症狀。

女性戰士的自殺意念發生率 (29.1%) 和至少一次自殺未遂的發生率 (33.2%) 高於男性戰士。

軍人身份過渡

在焦點小組中，女性談到：對女性和男性退伍軍人的看法存在差异，缺乏對過渡的支持和準備以及軍旅生涯對心理/身體準備和平民生活準備的影響。

與男性戰士相比，WWP 女性戰士們覺得自己面臨著負面的看法。例如，有時其他人會認為，因為她們是女性，所以她們不是家裡的退伍軍人。

社交健康

据報告，女性戰士的孤獨感 (73%) 明顯高於男性戰士 (64.9%)。

女性戰士報告說，退伍軍人的身份嚴重影響了她們的社交健康，人們經常將軍人和平民朋友分開，不與平民朋友談論軍事經歷。

《2023 年女性戰士報告》的數據來自 2022 年 6 月至 8 月進行的 WWP《2022 年度戰士調查》，調查對象為在 WWP 註册、有傷病的 9 月 11 日後退伍的軍人（簡稱「戰士」）。此處提供該方法的更多資訊。

關於 Wounded Warrior Project 自 2003 年以來，Wounded Warrior Project® (WWP) 一直在滿足戰士、他們的家人和照護者不斷增長的需求，幫助他們實現最高抱負。瞭解更多資訊。

Wounded Warrior Project

SOURCE Wounded Warrior Project