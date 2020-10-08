新的研究表明种族正义是激发有色人种年轻选民的首要因素

“像我这样的年轻选民急于参加11月份的选举，并争先恐后地了解投票环境，”南方大学A&M学院的大四学生和Advancement Project有色人种年轻选民顾问委员会成员Kelsey Perine表示。“对于年轻人来说，你可能很难在类似路易斯安那州的几个州进行登记，而且要筛选和辨明其中哪些是真哪些是假信息具有很大的挑战性。我们需要听到我们关心的问题，以及我们转身离开投票站之后该怎么做。”

全国民意调查和三个焦点小组的主要发现（误差范围为+/-3%）包括以下内容：

促使年轻选民今年11月参加投票的主要问题是种族正义、新冠疫情和警察暴行。

对新冠疫情带来的担忧、对新的投票方法的困惑、对邮局的忧虑以及对邮寄投票了解不足都表明需要对如何投票进行更多的教育。

尽管有色人种年轻人对国家的政治体系普遍持怀疑态度，但他们仍然参与社区活动：27%的受访者表示他们今年进行了抗议，25%的受访者表示在2020年自愿参与非营利组织或慈善机构的活动。

定性数据显示，许多人感到非常不愿意参与政治活动和对话。

将参与投票描述为“民主政治中所有公民的责任”的这一消息在有色人种的年轻选民中引起的反响最小。

“有色人种年轻人在今年夏天领导了种族正义运动，并在治安方面取得了重大胜利。他们在街头倡导种族正义运动，并打算在今年秋天对他们社区最为重要的问题进行投票，”Advancement Project National Office执行理事Judith Browne Dianis表示。

调查结果表明，今年有78%的有色人种年轻选民参加了一项或多项政治行动，包括签署请愿书、在线发布或共享内容以及进行抗议。四分之一的人说他们参加了一次抗议活动。

“在大选季正在接触有色人种年轻人的国家、州和地方团体应该明确谈论种族主义、不公正和不平等问题，”Advancement Project National Office权力与民主计划理事Jorge L. Vasquez Jr.表示。“我们必须继续教育年轻选民如何在2020年安全地进行投票。清晰地沟通可用的投票方式将有助于解决他们可以理解的焦虑，这些焦虑包括对选举的投票方式不熟悉和担忧新冠疫情风险。”

Advancement Project National Office“有色人种年轻选民参与投票”的数字运动将着重于接触并帮助教育投票意愿不高的有色人种年轻选民、初次投票者和有资格投票但目前尚未登记的有色人种年轻选民。

您可以在此处访问该运动的消息发送指南。

Advancement Project National Office是一个下一代多民族民权组织。我们植根于为争取平等和正义而进行的伟大的人权斗争中，我们的存在是为了实现美国的诺言：建立一个关爱、包容和公正民主的社会。我们使用创新的工具和战略来加强社会运动并实现影响力较大的政策变革。请访问www.advancementproject.org

联系人

Jeralyn Cave, Advancement Project National Office

[email protected]

(202) 921-7321

照片 - https://mma.prnewswire.com/media/1308830/BLM.jpg

Advancement Project National Office

Related Links

http://www.advancementproject.org



SOURCE Advancement Project National Office