Una nueva investigación revela que la justicia racial es el principal factor que motiva a los jóvenes votantes de color

"Los jóvenes votantes como yo están ansiosos de votar en las elecciones de noviembre y están esforzándose para entender el entorno electoral", explicó Kelsey Perine, alumna del último año de Southern University y A & M College, y miembro del comité asesor de Young Voters of Color de Advancement Project. "Para los jóvenes, puede resultar difícil registrarse en estados como Luisiana, y puede ser complejo examinar la información con cuidado para saber lo que es verdad y lo que no es verdad. Necesitamos escuchar sobre los problemas que nos importan y qué hacer si nos apartan de las elecciones".

Los resultados fundamentales de la encuesta nacional (margen de error de +/- 3 %) y de tres grupos de sondeo incluyeron lo siguiente:

Las principales cuestiones que motivan a los jóvenes a votar en noviembre son: justicia racial, la pandemia del coronavirus y la brutalidad policial.

Las preocupaciones por la exposición al coronavirus, la confusión sobre los nuevos métodos de votación, las inquietudes sobre la oficina postal y la falta de conocimiento sobre el voto por correo indican que se requiere más educación sobre cómo votar.

Aunque los jóvenes sientan un gran escepticismo sobre el sistema político nacional, siguen participando en sus comunidades: un 27 % de los encuestados afirmaron que han asistido a protestas este año, y un 25 % expresaron que realizaron tareas de voluntariado con una organización benéfica o sin fines de lucro en 2020.

Los datos cualitativos demuestran que muchos se sienten muy excluidos del proceso político y de las conversaciones.

Los mensajes que describen a la votación como una "obligación de todos los ciudadanos en una democracia" resonaron menos en los jóvenes votantes de color.

"Los jóvenes de color han liderado el movimiento de justicia racial este verano, con logros significativos en torno a la policía. Lideran campañas de justicia racial en las calles, y este otoño desean votar sobre las cuestiones que tienen un mayor significado para sus comunidades", expresó Judith Browne Dianis, directora ejecutiva de la Oficina Nacional de Advancement Project.

Los resultados de la encuesta indican que el 78 % de los jóvenes votantes de color han llevado a cabo una o más acciones políticas este año al firmar una petición, publicar o compartir contenido en línea, y asistir a protestas. Uno de cuatro jóvenes dijeron que han participado en una protesta.

"Los grupos nacionales, estatales y locales que contactan a los jóvenes de color durante la temporada de elecciones deberían hablar explícitamente sobre racismo, injusticia y desigualdad", admitió Jorge L. Vásquez Jr., director del programa Power and Democracy de la Oficina Nacional de Advancement Project. "Debemos seguir educando a los jóvenes votantes sobre cómo votar de manera segura en 2020. La comunicación clara sobre las opciones de votación disponibles ayudarán a abordar su ansiedad comprensible acerca de los métodos de votación desconocidos y la exposición a la COVID-19 al momento de votar".

La campaña digital Young Voters of Color Get Out the Vote de la Oficina Nacional de Advancement Project se enfocará en alcanzar y ayudar a educar a los jóvenes votantes de color con poca inclinación a votar, a los que votan por primera vez y a los jóvenes votantes de color que son elegibles de votar pero que aún no están registrados.

Acceda a la guía de mensajes de la campaña aquí.

La Oficina Nacional de Advancement Project es una organización de derechos civiles multirracial de última generación. Arraigados en las grandes luchas de derechos humanos por la igualdad y la justicia, nuestra misión es cumplir con la promesa de Norteamérica de una democracia amable, inclusiva y justa. Utilizamos herramientas y estrategias innovadoras para fortalecer los movimientos sociales y lograr un cambio de alto impacto en las políticas. Visite www.advancementproject.org

CONTACTO

Jeralyn Cave, Oficina Nacional de Advancement Project

[email protected]

(202) 921-7321

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1308877/BLM.jpg

FUENTE Advancement Project National Office

Related Links

http://www.advancementproject.org



SOURCE Advancement Project National Office