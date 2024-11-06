新登場的音樂超級英雄Positiveman推出全新單曲《Bomba》，以四種語言傳達心理健康的正面訊息

邁阿密2024年11月6日 /美通社/ -- @newconceptpr - 神秘而充滿魅力的音樂人Positiveman（@Positivemanvibes）發佈了全新單曲《Bomba》，這首作品洋溢著濃厚的正面能量與愉悅氛圍。這首全新單曲現已登陸各大數碼平台，迅速吸引了數千聽眾的關注。

Positiveman是一位無國界、無國籍限制的音樂人，化身為電子音樂界的超級英雄。他的風格讓人聯想到Marshmello或Daft Punk等經典人物，神秘的形象透過面具和獨特造型呈現，增添了無限魅力。然而，Positiveman的真正力量來自於他音樂背後的訊息，講求愉悅氛圍、正面能量與心理健康，旨在激勵聽眾發掘內在力量，克服生活中的挑戰。他的音樂將藝術轉化為改變生活、塑造更光明未來的強大工具。

儘管Positiveman的身份依然是個謎，我們無法得知他來自何方或是誰隱匿在面具背後，但他的才華無可否認。在《Bomba》中，Positiveman將都市電子節奏與流行音樂元素巧妙融合，並運用英語、西班牙語、法語、阿拉伯語四種語言進行創作。這種文化與音樂的融合讓《Bomba》成為一首充滿新意且具有普遍吸引力的作品，突破國界，並已在全球聽眾中引起共鳴。

正如Positiveman所言：「有時，我們只需要一個聲音告訴自己一切都會安好，並提醒自己永不放棄。面對逆境時，唯一能夠獲得的最寶貴的東西，就是在逆境中愈挫愈勇，變得更為堅強，成為更好的人。」

《Bomba》的音樂錄影片在洛杉磯拍攝，由Positive Vibes唱片公司製作，帶領觀眾進入這位音樂超級英雄的個人宇宙，充滿鮮豔色彩與未來感的美學。除了其壯觀的視覺呈現和令人感染的節拍外，這首歌的訊息十分明確：《Bomba》是一首充滿希望與韌性的歌曲，特別為正經歷困難時刻的人們而作。

Positiveman現已隆重登場，顛覆當前的音樂圈，為大家帶來一場融合娛樂與社會覺醒的創新風潮，這股力量在他的歌詞與音樂中迴盪。當我們在數碼時代中不斷面對挑戰，心理健康面臨焦慮、壓力和持續比較等威脅時，Positiveman帶來的正面能量與堅韌不屈的訊息，提醒我們音樂可成為情緒健康的重要盟友。

11月，充滿活力的邁阿密將迎來Positiveman的下一步發展，屆時他將於拉丁格林美週（Latin Grammy）期間，在媒體上分享他傳遞的積極訊息，並揭露2025年的新音樂項目。據傳聞，這將是一場突破性的創新製作，融合多種節奏與風格，跨越國界與語言，旨在將全球凝聚在一面積極與希望的旗幟之下。倒數計時已經開始！

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