音乐界的新超级英雄Positiveman发布了他的单曲“Bomba” ，结合了四种语言的心理健康信息

迈阿密2024年11月6日 /美通社/ -- @ newconceptpr - 神秘而激动人心的艺术家 Positiveman （@ Positivemanvibes) 发布了他的最新单曲 “Bomba” ，这首歌充满了良好的氛围和正能量。 这首新曲目已在所有数字平台上推出，并已吸引了数千名听众的注意力。

Positiveman是一位无国界或明确国籍的艺术家，他成为电子音乐的超级英雄，让人联想到Marshmello或Daft Punk等偶像，其神秘的形象将他的脸隐藏在面具和独特的西装后面。 然而，他真正的力量在于他的音乐信息，即对良好氛围、积极能量和心理健康的呼唤，旨在激励他的听众找到克服生活挑战的内在力量，将他的艺术转化为改变生活和建设更光明未来的强大工具。

虽然他的身份仍然是个谜，我们不知道他来自哪里，也不知道面具背后是谁，但他的天赋是不可否认的。 在“Bomba”中， Positiveman将城市电子节奏与流行音乐融为一体，独特地融合了四种语言：英语、西班牙语、法语和阿拉伯语。 这种文化和声音的融合将“Bomba”变成了一个超越国界的新颖、通用的提案，并且已经引起了全球观众的共鸣。

用艺术家自己的话说： “有时您只需要一个声音，告诉您一切都会好起来的，并提醒您不要放弃。 面对逆境，你只能获得最宝贵的东西：成为一个更强大、更优秀的人。”

“Bomba ”的音乐视频在洛杉矶以Positive Vibes标签拍摄，让我们沉浸在这位音乐超级英雄的个人世界里，充满了鲜艳的色彩和未来主义美学。 除了壮观的视觉效果和感染力之外，这首歌背后的信息很明确： “Bomba”是一首充满希望和毅力的歌曲，特别针对那些经历艰难时期的人。

Positiveman已经开始彻底改变当前的音乐界，提供娱乐和社会意识的创新的融合，并在他的歌词和声音中产生共鸣。 在我们不断受到威胁我们心理健康的数字挑战（如焦虑、压力和不断的比较）轰炸的时候， Positiveman带来了希望和韧性的信息，提醒我们音乐可以成为我们争取情感幸福的强大盟友。

11月，充满活力的迈阿密市将在拉丁格莱美周期间见证Positiveman的下一步行动，他将在媒体上分享他强有力的积极信息，以及他2025年的下一个音乐项目。 有传言称，这部创新的开创性作品将融合节奏和风格，超越国界和语言，旨在积极和希望的旗帜下团结世界。 倒计时已经开始。

享受全新单曲“BOMBA” AQUÍ

观看“BOMBA”的音乐视频 AQ UI

Ig: @ Positivemanvibes | Facebook: @ Positivemanvibes |

Youtube: @ Positivemanvibes | Tiktok: @ Positivemanvibes

CONTACTO

RELACIONES PÚBLICAS

新概念PR

Fabiola Malka

786.285.7783

[email protected]

Positiveman