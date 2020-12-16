行业领袖Harry N. Stout的新书《今日年金》（Today's Annuities）将引导消费者全面了解年金相关知识（financialverse.com/annuity）
这是FinancialVerse个人理财系列丛书中的第三本。 对于想要了解不同类型年金的个人来说，此书为必读书籍，其中还回答了有关年金产品的关键问题。
Dec 16, 2020, 09:47 ET
佛罗里达州维罗比奇2020年12月16日 /美通社/ -- 消费者正面临收入危机，争相用自己积累的资产创收。 在利率很低的情况下，很少有地方可以产生有保障的终身收入流。 年金是最容易被误解且未被充分利用的产品。 研究表明，消费者忽视年金的一个主要原因是他们不了解此类产品。 他们不了解如何利用这类产品来创造有保障的终身收入。
在新书《FinancialVerse：今日年金 — 创造有保障终身收入的工具》（The FinancialVerse: Today's Annuities − A Tool to Create Protected Lifetime Income）中，Stout以其在年金行业超过20年的经验，客观地向消费者讲述了应该如何在收入规划中使用年金产品，并解决长寿风险。 该书解答了一系列关于年金产品的关键问题，包括：
- 什么是年金，它是如何运作的？
- 年金的核心优势
- 年金所得税的优势与不足
- 年金产品类型
- 为何要购买年金？
- 购买年金的主要优点与不足
- 我应该计划为此投入多少收入？
- 产品背后的财务优势
- 在哪里购买以及购买流程
《FinancialVerse：今日年金》（The FinancialVerse: Today's Annuities）可以在financialverse.com/annuity上订购，也可以通过亚马逊和全美主要图书发行商订购。
Harry N. Stout出版过书籍，曾在美国多家最大型年金公司担任高管职务。 他深谙年金产品的方方面面，拥有超过30年的丰富经验。 他是一名受过培训的注册会计师，在美国和其他国家都有行业经验。 他是公认的国家年金思想领袖，曾为众多金融刊物撰稿，并参与各类全国性媒体工作。
他曾担任人寿保险营销与研究协会（LIMRA）、全美固定年金协会（NAFA）、澳大利亚金融服务委员会和保险市场标准协会的董事。
如需更多信息，请访问www.financialverse.com/annuity或发送电子邮件至[email protected]。
照片 - https://mma.prnewswire.com/media/1360090/The_FinancialVerse_Organization_Annuity_Book_Cover.jpg
标志 - https://mma.prnewswire.com/media/1360089/The_FinancialVerse_Organization_Logo.jpg
The FinancialVerse Organization
Related Links
https://www.financialverse.com
SOURCE The FinancialVerse Organization