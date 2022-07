Xinghuo BIF en Zetrix introduceren gezamenlijk Web3-diensten: blockchain-identiteit/verifieerbare referenties en het ondertekenen van contracten

Xinghuo BIF is een door China opgezette internationale blockchain-infrastructuur, ondersteund door alle niveaus van de Chinese overheid, terwijl MY E.G. Services Bhd ("MYEG"), via zijn Zetrix-blockchain, de International Supernode of Xinghuo BIF beheert om entiteiten buiten China aan te sluiten op de Xinghuo BIF. Xinghuo BIF neemt momenteel dagelijks 94.000 identificatieverzoeken in behandeling, wat het tot het meest actief gebruikte platform maakt en deze use case in een praktische omgeving valideert.

Het BID, een officiële DID-methode die is opgenomen in het DID-specificatieregister van het World Wide Web Consortium (W3C), is een nieuwe aanpak om de gedecentraliseerde identiteit te realiseren op basis van Xinghuo BIF. De eerste fase van de uitrol van het BID zal de invoering van aan China gerelateerde referenties, overeenkomsten en het bijbehorende wettelijke kader omvatten dat als de basis voor het tot stand brengen van dergelijke overeenkomsten zou dienen. Zetrix zal Chinese partijen die gebruik maken van het binnenlandse Xinghuo BIF-netwerk verbinden met hun internationale partners die het Zetrix-netwerk gebruiken.

De BID-service is een uitbreiding van de bestaande op Xinghuo BID en Xinghuo blockchain-gebaseerde diensten die in februari 2022 officieel van start zijn gegaan. Op 12 oktober 2021 heeft een Memorandum van Overeenstemming tussen de China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) en het in Maleisië gevestigde MYEG, dat de Zetrix-keten heeft opgericht, het strategische samenwerkingskader aangekondigd tussen Xinghuo BIF en Zetrix als internationale infrastructuur om het Xinghuo-netwerk van China aan te sluiten op internationale markten.

"BID en Verifiable Credential vormen een belangrijke basis voor de digitalisering van handel en diensten. Naast het proces en de handelsefficiëntie die wij voor ogen hebben, zal dit ook de risico's van namaak tegengaan", aldus Dr. Jin Jian, voorzitter van het Institute of Industrial Internet and Internet of Things Institute (IIIIoT), CAICT

"BID's en VC's zijn belangrijke bouwstenen van een meer met elkaar verbonden Web 3. Het zijn de basistools waarop gedecentraliseerde apps een beroep kunnen doen om een groot aantal nieuwe diensten te leveren die het volledige potentieel van blockchain-platforms kunnen benutten. Op dit moment biedt geen enkel ander blockchain-platform deze diensten op een schaal die overeenkomt met Xinghuo - Zetrix en we zijn verheugd om de wereldwijde toonaangevende sector te zijn in deze praktische use case", aldus TS Wong, Group Managing Director van MYEG.

Zetrix heeft referentieverstrekkers en certificeringsinstanties ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de geregistreerde informatie waarheidsgetrouw is, en blijft samenwerken met meer stakeholders om de integriteit van deze vitale faciliteit te versterken. Meer informatie is beschikbaar op zetrix.com.

De ontbrekende laag van het Internet

Blockchain-identiteit is vaak de ontbrekende laag van het Internet genoemd, hoewel dit er over het algemeen toe heeft geleid dat er voor elke gebruiker meerdere identificatiemiddelen bestaan, die vaak tijdelijk zijn of niet aan de echte identiteit van gebruikers zijn gebonden.

Dankzij de samenwerking tussen Xinghuo en Zetrix geven deze fundamentele laag en het ontwerp ervan rechtstreeks controle en eigendom aan de gebruikers, een belangrijke onderscheidende factor die een nieuwe golf van digitale Web 3-processen en -transacties mogelijk maakt.

De oplossing van Zetrix DID, die voldoet aan de op Xinghuo Blockchain gebaseerde identificatiecode (BID), biedt een service voor het ondertekenen op de blockchain om gebruikers in staat te stellen zaken te doen met zekerheid en geverifieerde identiteiten.

De resulterende op blockchain gebaseerde e-signing-service van Zetrix biedt het volgende:

Ondersteuning voor meerdere ondertekensjablonen en door de gebruiker gedefinieerde transacties, Controle van de documenten/referenties van een persoon of product, en Onderzoek naar documenten of referenties

Organisaties kunnen deze service gebruiken door te zoeken naar informatie en te ondertekenen via hun BID om certificaten/referenties uit te geven op de Zetrix-blockchain. Gebruikers in China en elders met toegang kunnen snel naar relevante informatie zoeken via de dienst voor de oplossing van de BID identifier resolution service en omgekeerd.

De op Zetrix Blockchain gebaseerde E-signing Service voert ondertekeningsbeheer tijdens de hele levenscyclus uit, houdt operationele records en de extractiecapaciteit bij om te voldoen aan de vraag naar onderzoek. Het belangrijkste is dat deze documenten, als ze van toepassing zijn op de Chinese wetgeving, wettelijk bindend zijn.

Dit zal op zijn beurt de efficiëntie van transacties en overeenkomsten over de grenzen heen verbeteren voor verschillende soorten use cases. Door het ondersteunen van transacties met één partij en meerdere partijen, zal de service in staat zijn om te voldoen aan de behoeften van klanten in veel contexten, zoals B2B en B2G.

Verifieerbare inloggegevens

De service van het Xinghuo-Zetrix blockchain-certificaat toont aan dat gebruikers de authenticiteit van een certificaat of referentie kunnen onderzoeken. Het varieert van door de overheid uitgegeven identiteitsgegevens zoals de officiële verblijfplaats, tot het land van herkomst van goederen, tot het naleven van de internationale normen door bedrijven.

Gebruikers kunnen online certificaten verifiëren, in plaats van te vertrouwen op de traditionele uitgifte van papieren documenten als bewijs. Deze gegevens kunnen vervolgens onafhankelijk worden gecontroleerd met behulp van het openbare BID van de uitgevende instantie. Daarnaast kunnen digitale referenties slimme functies, d.w.z. programmeerlogica, bevatten.

De combinatie van de BID's en verifieerbare referentieservices maakt een groot aantal uiteenlopende use cases mogelijk, van eenvoudige uitgifte van certificaten tot slimme productverificatiedocumenten met eigendomsgeschiedenis en programmeerbare door de overheid uitgegeven referenties.

Als doorlopende zorg zal Zetrix meer sjablonen ontwerpen voor ondertekeningsgelegenheden, uitbreidingsomgevingen en API-integratie, zodat veilige en efficiënte identificatiediensten worden geboden voor alle sectoren.

Over Zetrix

Zetrix is een layer-1 publieke blockchain die slimme contracten faciliteert en privacy, beveiliging en schaalbaarheid biedt. De cryptografische infrastructuur in Zetrix kan in meerdere sectoren worden geïntroduceerd om overheden, bedrijven en hun mensen te verbinden met een wereldwijde op blockchain-gebaseerde economie.

De grensoverschrijdende en wereldwijde integratie met Xinghuo BIF stelt Zetrix in staat om als een blockchain-gateway te fungeren die handel en handel wereldwijd vergemakkelijkt door het inzetten van belangrijke bouwstenen voor Web3-diensten.

Over Xinghuo BIF

Met de speciale ondersteuning van het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie, is Xinghuo BIF een van de grootste blockchain-infrastructuren, ondersteund door alle niveaus van de Chinese overheid onder leiding van de China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). Als de basis van de digitale economie is Xinghuo BIF uitgerust met de interoperabiliteit van het leveren van publieke identificatiediensten in verschillende sectoren en regio's op basis van geautoriseerde publieke blockchain en gedecentraliseerde identificatiemiddelen, waardoor industriële digitalisering en gegevenswaardering mogelijk is.

