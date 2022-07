Xinghuo BIF et Zetrix présentent conjointement les services Web3 : Identité Blockchain/Identifiants Vérifiables et Signature de Contrats

Xinghuo BIF est une plateforme internationale de blockchain initiée par la Chine et soutenue par l'ensemble des instances du gouvernement chinois tandis que MY E.G. Services Bhd (« MYEG »), via sa blockchain Zetrix, exécute le Supernode international de Xinghuo BIF pour connecter des entités en dehors de la Chine au Xinghuo BIF. Le BIF de Xinghuo règle actuellement 94 millions d'identifiants par jour, ce qui le place comme la plateforme la plus activement utilisée et confirme la validité de ce cas d'utilisation dans des applications réelles.

La BID, une méthode officielle de DID répertoriée dans le registre des spécifications de DID du World Wide Web Consortium (W3C), est une nouvelle approche pour réaliser une identité décentralisée basée sur la BIF de Xinghuo. La phase initiale du déploiement de la BID comprendra l'introduction de références et d'accords liés à la Chine et les cadres juridiques correspondants qui serviront de base à l'établissement de ces accords. Zetrix connectera les parties chinoises signant sur le réseau domestique Xinghuo BIF avec leurs homologues internationaux signant sur le réseau Zetrix.

Le service BID est une extension des services existants Xinghuo BID et Xinghuo Blockchain-based E-Signing qui a été officiellement déployé en février 2022. Le 12 octobre 2021, un protocole d'accord conclu entre l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT) et la société MYEG basée en Malaisie, qui a établi la chaîne Zetrix, a annoncé le cadre de coopération stratégique entre Xinghuo BIF et Zetrix en tant qu'infrastructure internationale pour connecter le réseau Xinghuo de la Chine aux marchés internationaux.

« La BID et les Certificats Vérifiables constituent un fondement essentiel pour la numérisation du commerce et des services. Au-delà des gains d'efficacité en termes de processus et de commerce que nous envisageons, cela permettra également de contrer les menaces de contrefaçon », a déclaré le Dr. Jin Jian, président de l'Institut de l'Internet industriel et de l'Internet des objets (IIIIoT), CAICT

« Les BID et les VC sont des éléments essentiels d'un Web 3 plus interconnecté. Ils sont les outils fondamentaux auxquels les applications décentralisées peuvent faire appel pour fournir une myriade de nouveaux services qui libéreraient tout le potentiel des plateformes blockchain. Aucune autre plateforme blockchain ne fournit actuellement ces services à une échelle comparable à celle de Xinghuo - Zetrix et nous sommes ravis d'être les leaders mondiaux du secteur dans ce cas d'utilisation réel », a déclaré TS Wong, directeur général du groupe MYEG.

Zetrix a fait appel aux émetteurs d'accréditations et aux autorités de certification pour s'assurer que les informations enregistrées sont conformes à la réalité, et continue à s'engager avec davantage de parties prenantes pour renforcer l'intégrité de cette installation vitale. De plus amples informations sont disponibles sur zetrix.com.

La couche manquante d'Internet

La blockchain Identity a souvent été désignée comme la couche manquante de l'Internet, bien que cela se traduise généralement par l'existence de plusieurs identifiants pour chaque utilisateur, qui sont souvent temporaires ou non liés à l'identité réelle des utilisateurs.

Désormais, grâce à la collaboration Xinghuo-Zetrix, cette couche fondamentale et sa conception donneraient un contrôle et une propriété directs à ses utilisateurs, un facteur de différenciation clé qui permettra une nouvelle vague de processus et de transactions numériques Web 3.

La solution DID de Zetrix, conforme à l'identifiant basé sur la blockchain Xinghuo (BID), alimentera un service de signature sur la chaîne pour permettre aux utilisateurs de réaliser des transactions avec certitude et des identités vérifiées.

Le service de signature électronique basé sur la blockchain de Zetrix qui en résulte fournit :

I. Prise en charge de plusieurs modèles de signature et de transactions définies par l'utilisateur,

II. Vérification des documents/identifiants d'un individu ou d'un produit, et

III. Demande de documents ou des identifiants

Les organisations peuvent utiliser ce service en saisissant des informations et en signant à l'aide de leur BID pour émettre des certificats/identifiants sur la blockchain Zetrix. Les utilisateurs en Chine et ailleurs disposant d'un accès peuvent rechercher rapidement des informations pertinentes grâce au service de résolution des identifiants de BID et vice versa.

Le service de signature électronique basé sur la blockchain de Zetrix effectue la gestion de la signature tout au long du cycle de vie, maintient les enregistrements des opérations et la capacité d'extraction pour répondre à la demande d'enquête et d'examen. Plus important encore, de tels documents sont juridiquement valables dans le cadre des lois chinoises.

Cela améliorera à son tour l'efficacité des transactions et des accords transfrontaliers pour divers types de cas d'utilisation. En prenant en charge les transactions mono- et multipartites, le service sera en mesure de répondre aux demandes des clients dans de nombreux contextes, notamment B2B et B2G.

Identifiants Vérifiables

Le service de certificat blockchain Xinghuo-Zetrix démontre que les utilisateurs peuvent s'informer de l'authenticité de tout certificat ou identifiants. Cela va des justificatifs délivrés par le gouvernement, comme la résidence officielle, à la provenance des marchandises, en passant par le respect des normes internationales par les entreprises.

Les utilisateurs peuvent authentifier les certificats en ligne, au lieu de s'en remettre aux méthodes traditionnelles de délivrance de documents papier comme preuve. Ces identifiants peuvent ensuite être vérifiés de manière indépendante à l'aide du BID public de l'émetteur. En outre, les identifiants numériques peuvent intégrer des fonctionnalités intelligentes, c'est-à-dire une logique de programmation.

La combinaison des services de BID et de Vérification d'identifants permettra une foule de cas d'utilisation variés, allant de la simple émission de certificats à des documents d'authenticité de produits intelligents avec historique de propriété et des titres d'identité programmables émis par le gouvernement.

Dans un souci permanent, Zetrix concevra davantage de modèles d'occasions de signature, d'environnements d'extension et d'intégration d'API, fournissant ainsi des services d'identification sûrs et efficaces pour toutes les industries.

À propos de Zetrix

Zetrix est une blockchain publique de niveau 1 qui facilite les contrats intelligents et assure la confidentialité, la sécurité et l'évolutivité. L'infrastructure cryptographique de Zetrix peut être introduite dans de multiples industries pour connecter les gouvernements, les entreprises et leur population à une économie mondiale basée sur la blockchain.

Les intégrations transfrontalières et inter-chaînes avec Xinghuo BIF permettent à Zetrix de servir de passerelle blockchain qui facilite les échanges et le commerce à l'échelle mondiale en déployant des blocs de construction essentiels pour les services Web3.

À propos de Xinghuo BIF

Avec le soutien spécial du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, Xinghuo BIF est l'une des plus grandes infrastructures blockchain soutenues par tous les niveaux du gouvernement chinois, dirigée par l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT). En tant que fondement de l'économie numérique, Xinghuo BIF est équipé de l'interopérabilité de la fourniture de services d'identifiants publics à travers différentes industries et régions, basée sur la blockchain publique autorisée et les identifiants décentralisés, permettant la numérisation industrielle et la valorisation des données.

