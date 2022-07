Xinhua News : Les médias de BRICS publient un plan d'action pour mettre l'accent sur la coopération mondiale au développement

PÉKIN, 16 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le cinquième forum des médias des BRICS a récemment publié son plan d'action pour 2022-2023, qui vise à mettre l'accent sur la coopération mondiale au développement.

Huang Kunming, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) et chef du service de publicité du Comité central du PCC, a assisté au forum vendredi dernier à Pékin et a prononcé un discours.

Il a déclaré que le président chinois Xi Jinping avait récemment prononcé d'importants discours sur le renforcement de la coopération entre les BRICS et la promotion du développement international. Ces déclarations ont tracé un nouveau plan et donné un nouvel élan à la coopération et au développement des BRICS, a-t-il ajouté.

M. Kunming a appelé à des efforts visant à consolider les fondements de la solidarité, à promouvoir la poursuite de la vision d'une sécurité commune, globale, coopérative et durable, et à fournir un élan plus stabilisateur et positif pour construire conjointement une communauté de sécurité pour l'humanité.

Il a également encouragé la construction d'un lien amical, la poursuite de l'esprit d'ouverture, d'inclusion et de coopération bénéfique pour tous des BRICS, ainsi que le renforcement de la coopération entre les BRICS.

Le monde traverse une nouvelle période de turbulences et de transformations, et la poursuite par la communauté internationale de la paix et du développement, de l'équité et de la justice, de la démocratie et de la liberté, et de la coopération bénéfique pour tous est devenue d'autant plus vitale, selon le plan présenté au cours du forum.

Soulignant que les pays des BRICS ont plus que jamais besoin de dialogue et de coopération, le plan d'action exhorte les organisations de médias des pays des BRICS à jouer leur rôle de passerelles afin de générer une forte synergie permettant de garantir un partenariat entre les BRICS de haute qualité et de renforcer le mécanisme des BRICS dans son intégralité.

En ce qui concerne le partage des histoires des BRICS et la promotion de la paix et du développement, le plan d'action met en avant des questions telles que la paix, la croissance économique, la solidarité contre le COVID-19, la sécurité alimentaire, le changement climatique et la gouvernance numérique. Nous organiserons des entretiens en commun, nous coopérerons à la réalisation d'éditions spéciales, de sites web et de flux d'informations, et nous entreprendrons la production conjointe de longs métrages spéciaux et d'émissions en direct sur des sujets d'actualité dans différents endroits. Nous lancerons des projets de coopération en matière d'information sur les BRICS, tels que BRICS Influencers et BRICS Link, afin de promouvoir le thème central de la paix et du développement et de générer une synergie positive qui profitera aux cinq pays, indique le document.

Concernant la promotion d'un développement de qualité du forum, le plan d'action indique que le forum des médias des BRICS permettra la mise en œuvre de la déclaration du XIVe sommet des BRICS à Pékin, et continuera à organiser le programme international de formation au journalisme des BRICS.

Le forum des médias des BRICS a été présenté par Xinhua News Agency en 2015 et lancé conjointement avec les principaux médias du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud.

L'événement de cette année a consisté en un dialogue et un échange de haut niveau avec les médias à la suite du 14e sommet des BRICS. Près de 300 représentants de plus de 170 médias et institutions de 73 pays et régions y ont participé.

SOURCE Xinhua News