Xinhua News: mídia do BRICS lança plano de ação com foco em cooperação para o desenvolvimento global

BEIJING, 15 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- O 5º Fórum de mídia do BRICS publicou recentemente seu plano de ação para 2022-2023, com o objetivo de se concentrar na cooperação para o desenvolvimento global.

O membro do Gabinete Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e diretor do Departamento de Publicidade do Comitê Central do PCC, Huang Kunming, participou do fórum na sexta-feira em Beijing e fez um discurso.

Ele disse que o presidente chinês Xi Jinping fez recentemente discursos importantes sobre o fortalecimento da cooperação do BRICS e o avanço do desenvolvimento global. Acrescentando que tais discursos traçaram um novo modelo e deram um novo impulso na cooperação e desenvolvimento do BRICS.

Huang pediu esforços para consolidar a base da solidariedade, promover a busca da visão de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável e fornecer um impulso mais estabilizador e positivo para a construção conjunta de uma comunidade de segurança para a humanidade.

Ele também pediu esforços para construir uma ponte de amizade, para levar adiante o espírito de abertura, inclusão e cooperação com benefícios mútuos do BRICS, impulsionando assim a cooperação do grupo.

Segundo o plano divulgado no fórum, o mundo está passando por um novo período de turbulência e transformação, e a busca da comunidade internacional por paz, desenvolvimento, igualdade, justiça, democracia, liberdade e cooperação com benefícios mútuos se tornou algo ainda mais crucial.

Ao observar que os países do BRICS precisam mais do que nunca de diálogo e cooperação, o plano de ação pede às organizações de mídia desses países que desempenhem seu papel como pontes, a fim de gerar uma forte sinergia que garantirá uma parceria de alta qualidade entre os países do BRICS, fortalecendo assim ao máximo o mecanismo do grupo.

Ao compartilhar as histórias do BRICS e promover a paz e o desenvolvimento, o plano de ação destaca questões como paz, crescimento econômico, solidariedade contra a COVID-19, segurança alimentar, mudanças climáticas e governança digital. Serão planejadas entrevistas conjuntas, haverá cooperação em edições especiais, sites e feeds de notícias e será realizada a produção conjunta de longas-metragens especiais e transmissões ao vivo sobre tópicos populares em diferentes locais. O plano ainda diz que serão lançados projetos de cooperação de notícias do BRICS, como o BRICS Influencers e o BRICS Link, com o objetivo de promover o tema central de paz e desenvolvimento e gerar sinergia positiva que beneficiará os cinco países.

Ao promover o desenvolvimento de alta qualidade do fórum, o plano de ação diz que o fórum de mídia do BRICS implementará a Declaração de Beijing da XIV Cúpula do BRICS e continuará a realizar o programa de treinamento em jornalismo internacional do BRICS.

O Fórum de mídia do BRICS foi proposto pela Xinhua News Agency em 2015 e iniciado em conjunto com os principais meios de comunicação do Brasil, da Rússia, da Índia e da África do Sul.

O evento deste ano foi um evento de diálogo e intercâmbio de mídia de alto nível após a 14ª Cúpula do BRICS. Estiveram presentes cerca de 300 representantes de mais de 170 meios de comunicação e instituições de 73 países e regiões.

FONTE Xinhua News

SOURCE Xinhua News