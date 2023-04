Xinhua Ruta de la Seda: Comienza en Suzhou la 6ta Bienal del Lago Jinji de Suzhou para impulsar los intercambios culturales internacionales

PEKÍN, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- La 6ta Bienal del Lago Jinji de Suzhou comenzó el 15 de abril en el Parque Industrial de Suzhou, en la provincia oriental china de Jiangsu.

Bajo el lema "Vivid Jiangnan, Charming Suzhou", la Bienal de este año organiza tres exposiciones temáticas, un foro académico y 20 exposiciones paralelas, con más de 2.000 obras en exhibición y más de 300 actividades culturales y artísticas que se llevarán a cabo. Durará hasta el 25 de junio.

La foto muestra la ceremonia de apertura de la 6ta Bienal del Lago Jinji de Suzhou, celebrada en Suzhou, provincia oriental china de Jiangsu, el 15 de abril de 2023. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Wu Weishan, escultor de fama internacional, director del Museo Nacional de Arte de China y vicepresidente de la Asociación de Artistas de China, fue invitado a presidir las actividades académicas de la Bienal. También se invitó a otros artistas de renombre, tanto nacionales como extranjeros, a presentar las tres exposiciones temáticas en la ceremonia de apertura.

El 90% de las obras expuestas en la Exposición Internacional de Arte Contemporáneo "We're Better Off", se exhiben por primera vez en China. La 6ta Exposición de Escultura Juvenil de China reúne más de 100 obras innovadoras de jóvenes escultores de toda China. La exposición de arte contemporáneo "Arco iris - Del mundo de los puentes" interpreta la cultura de Jiangnan a través de obras artísticas con los puentes de Suzhou como soporte.

Las 20 exposiciones paralelas, centradas en las tendencias contemporáneas, el nuevo arte moderno y la vuelta a los clásicos, ofrecen una presentación completa de la ecología cultural del arte moderno y contemporáneo de Suzhou.

Apoyándose en las alianzas de las galerías de arte, la lectura y el arte, así como en las empresas, áreas de negocio y otros operadores; y mediante la combinación de métodos online y offline, las más de 300 actividades culturales y artísticas crearán festivales de arte diversificados y de todo tipo para la gente, ayudando a promover el consumo cultural y a construir la economía del área de negocios.

La Bienal del Lago Jinji de Suzhou se ha celebrado con éxito durante cinco sesiones desde 2012, atrayendo a más de 1.500 artistas de todo el mundo y 20 millones de visitantes con más de 5.000 excelentes obras de arte nacionales y extranjeras.

Abarcando escultura, diseño internacional, instalación, multimedia y otras formas de arte, la Bienal se ha convertido no sólo en una marca conocida en todo el mundo, sino también en un brillante símbolo de la cultura y el arte de Suzhou.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/333763.html

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2060010/1.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road

