Xinhua Silk Road: 6ª Bienal do Lago Jinji de Suzhou começa em Suzhou, no leste da China, para impulsionar intercâmbios culturais internacionais

PEQUIM, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A 6ª Bienal do Lago Jinji de Suzhou começou em 15 de abril no Parque Industrial de Suzhou, província de Jiangsu, no leste da China.

Com o tema "Vivid Jiangnan, Charming Suzhou", a Bienal deste ano apresenta três exposições temáticas, um fórum acadêmico e 20 exposições paralelas, com mais de 2.000 obras a serem exibidas e mais de 300 atividades culturais e artísticas a serem realizadas. Vai até 25 de junho.

A foto mostra a cerimônia de abertura da 6ª Bienal do Lago Suzhou Jinji, realizada em Suzhou, Província de Jiangsu, leste da China, em 15 de abril de 2023. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Wu Weishan, um escultor de renome internacional e Diretor do Museu Nacional de Arte da China e vice-Presidente da Associação de Artistas da China, foi convidado para presidir as atividades acadêmicas da Bienal. Outros artistas de renome, nacionais e internacionais, também foram convidados a apresentar as três exposições temáticas na cerimônia de abertura.

Um total de 90 por cento das exposições na Exposição Internacional de Arte Contemporânea "We're Better Off" são exibidas na China pela primeira vez. A 6ª Exposição de Escultura Juvenil da China reúne mais de 100 trabalhos inovadores de jovens escultores de toda a China. A Exposição de Arte Contemporânea "Arco-Íris - Do Mundo das Pontes" interpreta a cultura de Jiangnan por meio de trabalhos artísticos com as pontes de Suzhou como mídia.

As 20 exposições paralelas, com foco nas tendências contemporâneas, na nova arte moderna e no retrocesso dos clássicos, oferecem uma apresentação completa da ecologia cultural da arte moderna e contemporânea de Suzhou.

Ao contar com as alianças em galerias de arte, leitura e arte, bem como empresas, áreas de negócios e outras operadoras, e por meio da combinação de métodos on-line e off-line, as cerca de 300 atividades culturais e artísticas criarão festivais de arte diversificados para o povo, ajudando a promover o consumo cultural e a construir a economia das áreas de negócios.

A Bienal do Lago Jinji de Suzhou foi realizada com sucesso em cinco sessões desde 2012, atraindo mais de 1.500 artistas de todo o mundo e 20 milhões de visitantes com mais de 5.000 excelentes obras de arte nacionais e internacionais.

Abrangendo escultura, design internacional, instalação, multimídia e outras formas de arte, a Bienal tornou-se não apenas uma marca conhecida no mundo, mas também um símbolo brilhante da cultura e arte de Suzhou.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/333763.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2060009/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road