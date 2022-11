Xinhua Silk Road : Kunshan, dans la province du Jiangsu, Chine, envisage une intégration avec Shanghai et mise sur l'innovation

BEIJING, 13 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Kunshan, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, a récemment donné le coup d'envoi de la semaine Kunshan à Shanghai, avec une série d'activités d'investissement et de promotion organisées pour présenter l'environnement commercial, rechercher la coopération et accélérer le développement intégré avec Shanghai.

Photo shows Huaqiao Station of Shanghai Metro Line 11 in Kunshan Huaqiao economic development zone.

Un plan d'action basé sur l'innovation et le développement de l'industrie des métavers de Kunshan pour 2022-2025, ainsi que des mesures détaillées pour soutenir le développement de pôles d'innovation industrielle ont été publiés lors de l'événement, qui a également scellé 20 projets de coopération entre Shanghai et Kunshan.

Dans le cadre de ce plan d'action, Kunshan prévoit de construire un complexe industriel et un parc industriel d'une superficie de plus de 300 000 mètres carrés, afin de faire passer la taille des industries liées aux métavers à 100 milliards de yuans d'ici 2025, et de mener à bien plus de 15 projets de scénarios d'applications typiques.

Il est à noter que Kunshan a accéléré son intégration avec Shanghai dans le contexte de l'intégration régionale rapide du delta du fleuve Yangtze, l'un des pôles économiques du pays qui englobe Shanghai et les provinces de Jiangsu, Zhejiang et Anhui.

Des efforts continus ont été déployés pour améliorer la connectivité des infrastructures, l'application de l'innovation scientifique et technologique, la collaboration industrielle, les services financiers et l'intégration des ressources.

Par exemple, l'institut de recherche sur les technologies industrielles de Kunshan a récemment créé la communauté d'innovation scientifique et technologique Shanghai-Kunshan, en collaboration avec le centre national de transfert technologique de l'Est, le Shanghai Technology Exchange, ainsi que d'autres institutions et agents de service, afin de faire de Kunshan un centre d'applications industrielles et d'innovations scientifiques et technologiques.

Ville au niveau du comté dans le Jiangsu Suzhou, Kunshan n'est qu'à 40 minutes de l'aéroport international Hongqiao de Shanghai par l'autoroute, et à 17 minutes par le train à grande vitesse. Le PIB de Kunshan a dépassé les 470 milliards de yuans en 2021.

