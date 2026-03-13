Xinhua Silk Road : la 34e Foire de l'Est de la Chine met à l'honneur la résistance et la vitalité du commerce extérieur

PÉKIN, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lorsque la 34e Foire de l'Est de la Chine (ECF), qui a duré quatre jours, s'est achevée récemment à Shanghai, sa récolte exceptionnelle d'environ 2,2 milliards USD de commandes d'intention a témoigné une fois de plus de la vitalité et de la résilience du commerce extérieur de la Chine.

En tant que salon majeur du commerce extérieur organisé en Chine, l'événement a attiré 46 450 acheteurs de 126 pays et régions, soit une augmentation de 2,9 % en glissement annuel du nombre brut d'acheteurs étrangers.

Par région, les acheteurs européens et nord-américains ont augmenté de 5,5 % par rapport à l'année précédente et les acheteurs d'Asie du Sud-Est ont fait un bond de 24,1 %.

Les acheteurs étrangers et nationaux ont été enthousiasmés par les expositions présentant les applications des nouvelles technologies, le développement écologique et les nouvelles tendances de consommation de cette année.

Une multitude de produits de pointe intégrant l'IA, l'internet des objets et l'impression 3D, tels que le miroir magique IA, les machines à hydrogène-oxygène, les drones de protection des plantes et les pantoufles imprimées en 3D, ont été présentés.

Grâce à une large application de nouveaux matériaux tels que le tissu X-TEX, le nouveau tissu teint dans la masse et le matériau recyclé RPET, les expositions de la 34e édition de l'ECF ont permis de renforcer le respect de l'environnement et les fonctions.

Lorsque de nouvelles technologies telles que la technologie de coulée en couches à température contrôlée, la technologie de mélange de fibres de carbone activé et de fibres sub-nanométriques, et la technologie de moulage intégré EVA ont fait leur apparition, le 34e ECF s'est targué d'un plus grand contenu scientifique et technique.

Avec une plus grande proportion d'expositions consacrées aux technologies vertes, la 34e édition de l'ECF a bien illustré les voies de transition du commerce extérieur de la Chine, qui est en train de passer de l'industrie manufacturière traditionnelle à l'industrie verte.

En outre, l'événement s'est également intéressé aux nouvelles tendances de consommation en organisant des expositions sur l'économie des animaux de compagnie, l'économie émotionnelle, l'économie du sport et l'économie du sommeil, afin de promouvoir les échanges commerciaux dans ce domaine.

Avec quatre expositions secondaires, la surface totale de l'exposition couvrait 115 000 mètres carrés et comptait 5 291 stands. Deux zones d'exposition spéciales ont également été aménagées pour promouvoir le commerce électronique transfrontalier et les ventes des exposants étrangers.

Tout en offrant comme d'habitude des espaces spéciaux pour la mise en relation des acheteurs et des fournisseurs, l'ECF de cette année a invité 14 groupes d'approvisionnement composés de 1 154 acheteurs de qualité et a organisé sept activités de mise en relation afin de promouvoir la conclusion de contrats de haute qualité.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/349749.html

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