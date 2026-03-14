Xinhua Silk Road: 34. East China Fair unterstreicht Widerstandsfähigkeit und Vitalität des Außenhandels

PEKING, 15. März 2026 /PRNewswire/ -- Als die viertägige 34. East China Fair (ECF) kürzlich in Shanghai zu Ende ging, unterstrichen Bestellabsichten in Höhe von rund 2,2 Milliarden US-Dollar erneut die Dynamik und Widerstandskraft des chinesischen Außenhandels.

Als bedeutende Außenhandelsmesse in China zog die Veranstaltung 46 450 Einkäufer aus 126 Ländern und Regionen an. Die Gesamtzahl der ausländischen Einkäufer stieg damit im Jahresvergleich um 2,9 %.

Nach Regionen betrachtet nahm die Zahl der Einkäufer aus Europa und Nordamerika gegenüber dem Vorjahr um 5,5 % zu, während die Zahl der Einkäufer aus Südostasien sogar um 24,1 % zulegte.

Sowohl ausländische als auch inländische Einkäufer zeigten sich von den auffälligen Exponaten begeistert, die in diesem Jahr Anwendungen neuer Technologien, grüne Entwicklung sowie neue Konsumtrends in den Mittelpunkt rückten.

Es wurden zahlreiche innovative Produkte ausgestellt, die KI, das Internet der Dinge sowie 3D-Druck integrieren, darunter ein magischer KI-Spiegel (AI Magic Mirror), Wasserstoff-Sauerstoff-Geräte, Pflanzenschutzdrohnen sowie 3D-gedruckte Hausschuhe.

Dank des breiten gefächerten Einsatzes neuer Materialien wie X-TEX-Gewebe, neuartigen pflanzengefärbten Stoffen sowie recyceltem RPET-Material boten die Exponate der 34. ECF mehr Umweltfreundlichkeit und Funktionalität.

Mit der Premiere neuer Technologien wie temperaturgesteuerter Schichtgusstechnik, Mischtechnologie aus Aktivkohle und subnanometrischen Fasern sowie integrierter EVA-Formgebung wies die 34. ECF zudem einen noch höheren Technologiegehalt auf.

Mit einem größeren Anteil an Exponaten mit grünen Technologien veranschaulichte die 34. ECF eindrucksvoll den Wandel des chinesischen Außenhandels, der sich derzeit von traditioneller hin zu grüner Fertigung entwickelt.

Darüber hinaus griff die Veranstaltung neue Konsumtrends auf, indem sie Exponate aus den Bereichen Heimtierwirtschaft, Emotionsökonomie, Sportwirtschaft sowie Schlafwirtschaft präsentierte und so den Handel in diesen Segmenten förderte.

Mit vier Teilmessen umfasste die gesamte Ausstellungsfläche 115 000 Quadratmeter und 5291 Stände. Hinzu kamen zwei Sonderausstellungsbereiche zur Förderung des grenzüberschreitenden E-Commerce sowie der Verkäufe ausländischer Aussteller.

Neben den üblichen Sonderbereichen zur Vernetzung von Käufern und Lieferanten lud die diesjährige ECF 14 Beschaffungsgruppen mit 1154 qualifizierten Einkäufern ein und veranstaltete sieben Geschäftsanbahnungsveranstaltungen, um konkrete Geschäftsabschlüsse zu fördern.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/349749.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2933471/34th_East_China_Fair_highlights_resilience_and_vitality_in_foreign_trade.jpg