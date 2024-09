Xinhua Silk Road : la 7ᵉ édition de la Shenyang International Open Regatta débute à Shenyang

PÉKIN, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La 7ᵉ édition de la Shenyang International Open Regatta a débuté vendredi à Shenyang, capitale de la province de Liaoning, dans le nord-est de la Chine.

319 athlètes de 29 équipes d'aviron nationales et étrangères devraient participer à l'événement de trois jours sur la rivière Hunhe, qui est considérée comme l'un des plus beaux parcours urbains d'aviron en eau calme de Chine.

Photo provided by Shenyang Municipal Bureau of Sports

Des équipes d'universités chinoises renommées, telles que l'université de Pékin et l'université Xi'an Jiaotong, ainsi que des équipes étrangères de pays tels que la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande s'affronteront dans différentes catégories de courses lors de la régate de cette année, telles que les universitaires, l'élite, les maîtres et les jeunes.

On apprend que la rivière Hunhe sert de base d'entraînement à l'équipe nationale d'aviron grâce à ses conditions naturelles uniques et à ses installations bien équipées. Elle est également conforme aux normes des championnats asiatiques d'aviron U-19 et U-23 de 2024, la distance de compétition de niveau professionnel de 2 000 m garantissant une compétition équitable et professionnelle.

