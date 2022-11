Xinhua Silk Road : La Fashion Week printemps-été 2023 de Shenzhen met l'accent sur le développement vert et l'innovation scientifique et technologique

BEIJING, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La Fashion Week printemps-été 2023 de Shenzhen, s'est terminée mardi à Shenzhen, dans la province du Guangdong, en Chine du Sud, en mettant l'accent sur le développement vert et l'innovation scientifique et technologique dans l'industrie de la mode.

Sur le thème de « We Can Be », l'événement de huit jours comprenait plus de 70 défilés et plus de 30 activités créatives de mode ainsi que des expositions de mode de développement durable et des forums pour présenter un spectacle attrayant à plus de trois millions de spectateurs en ligne et hors ligne.

Photo shows the Spring/Summer 2023 Shenzhen Fashion Week concluded in Shenzhen, south China's Guangdong Province on Tuesday.

Soulignons que, cette année, la Fashion Week a proposé une initiative de neutralité carbone pour appeler les participants et les entreprises à prendre des mesures concrètes en vue de réduire les émissions de carbone. Cette démarche s'inscrit dans une tentative de lutter contre le changement climatique et d'illustrer la vision de protection de l'environnement.

En tant que l'un des centres de la mode les plus développés en Chine, Shenzhen a formé des chaînes industrielles et d'approvisionnement stables pour attirer plus de 4 100 entreprises de haute technologie afin qu'elles s'installent dans le district de Nanshan.

Au cours des trois premiers trimestres de cette année, les exportations de textiles et de vêtements de la ville ont atteint 51,22 milliards de yuans, avec une hausse de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Parmi ces exportations figurent celles vers les marchés des États-Unis, de l'ASEAN et du Royaume-Uni, qui, selon les statistiques des douanes de Shenzhen, ont augmenté considérablement.

Au cours de ces dernières années, Shenzhen a fait des efforts pour établir des laboratoires clés et mener des recherches scientifiques afin de stimuler l'innovation scientifique et technologique, la transformation numérique ainsi que la modernisation de la chaîne d'approvisionnement.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/330930.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1942499/image1.jpg

